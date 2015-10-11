Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da maaşlara zam tartışılıyor

Hollanda’da son yıllarda yaşanan ekonomik krizden dolayı uzun süredir zam yapılmayan maaşların artık yükseltilmesi isteniyor.

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Hollanda’da maaşlara zam tartışılıyor

PvdA partisi sunduğu öneride işverenler yüzde 1 daha fazla prim ödedikleri takdirde net maaşa zam yapılmasının mümkün olduğunu belirtti. Bu öneriye göre işverenlerden 8 milyar eyro çalışanlara aktarılmış oluyor.

Hollanda merkez bankası tarafından yapılan araştırmada ekonomide yaşanan büyümeye göre maaşların geride kaldığı ortaya çıktı. Bu durumda çalışanın kazandığı net maaşa artık zam yapılması gerektiğini belirten PvdA partisi, işveren işçi arasındaki dengelerin sarsıldığını ve çalışanların gerilediğini aktardı.

PvdA partisi Milletvekili Henk Nijboer yapığı açıklamada, ” son yıllarda edindiğimiz tecrübeye göre işverenlerin kendi istekleriyle çalışanlarına zam yapmıyor. Bu nedenle devlet olarak müdahele etmemiz gerekiyor ” ifadesini kullandı.

Nijboer, PvdA’nın çalışmaları sonucu öğretim görevlileri, sağlıkcılar ve askerlere zam yapıldığını hatırlatarak, ” devlet, millet heo birlikte el ele ekonomik krizin üstesinden geldik. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin artık maaşlara da yansıması gerekir ” dedi.

SONHABER.EU

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