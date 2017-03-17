Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da sağlık sigortası primi 1600 euro olacak

Hollanda’da Rutte III hükümetinin eigen risico’yu 385 euro’da dondurduğu için primlere her yıl zam yapılacağı ve yıl bazında kişi başı sağlık priminin 2021 yılına kadar 1600 euro’ya yükseleceği belirtildi.

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Hollanda’da sağlık sigortası primi 1600 euro olacak

Rutte III koalisyon hükümetinin protokol anlaşmasında yer alan bilgileri değerlendiren Merkezi Planlama Bürosu CPB, eigen risico ile ilgili alınan kararın primlere yansıyacağını bildirdi. Bu durumda şu an kişi başı yıllık 1290 euro olan sağlık sigortası priminin 1600 euroya çıkacağı belirtiliyor.

CPB, 2018 yılında primlerin yıllık 70 euro yükseleceğini ve kişi başı 1359 euro olacağını açıkladı. Rutte III kabinesinin son dönemi 2021 yılında temel sağlık sigorta priminin kişi başı aylık 133 euro olacağı bilgisi verildi.

Yeni hükümetin uygulamak istediği bu sisteme karşı başta muhalefet olmak üzere her kesimden tepkiler yağıyor.

PVV lideri Wilders Twitter’da yaptığı paylaşımda, ” Rutte yine kandırdı ” ifadesine yer verdi.

SONHABER.EU

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