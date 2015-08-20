Hollanda’da Türk İş Adamları Bir Araya Geldi

Rotterdam’daki programda konuşan MÜSİAD Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar, iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye’ye gezi gerçekleştireceklerini belirtti.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rotterdam Şubesi’nce düzenlenen etkinlikte Türk iş adamları bir araya geldi.
Rotterdam’daki programda konuşan MÜSİAD Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar, iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye’ye gezi gerçekleştireceklerini belirtti.
Duyar, MÜSİAD’a üye iş adamlarına yönelik 9-13 Kasım tarihlerinde İstanbul, Karaman, Aksaray ve Nevşehir’i ziyaret edeceklerini vurguladı.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen MÜSİAD Hollanda’nın kurucusu Mehmet Akbulut da “MÜSİAD nitelik ve nicelik olarak büyüyor. Hollanda’da tek bir şube varken, son bir yıl içerisinde Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht olmak üzere, dört şube açıldı. Bu büyük bir fırsattır. Bizler kalıcı değiliz, MÜSİAD hepimize ait.” diye konuştu.
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