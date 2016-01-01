Hollanda’da Türkiye algısı ve imajı düzelmeli

Avrupa’daki Türklerin gündemi malum. Her ne kadar Hollanda Genel seçimleri, Türkiye’deki referandum ilk sıralarda gibi görünse de, yaklaşan yaz mevsimi ile ince bir izin/ tatil heyecanı başladı bile.

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“Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır” derler. Bu özlü sözden yola çıkarak,başarılarında paylaşıldıkça artacağını düşünerek yola çıktık. Sorunların içinden çıkılmaz bir hale doğru gittiği, ülkeler arası ilişkilerin pamuk ipliğine bağlı olduğu, dünya ekonomisinin bir kaç kişinin ağzından çıkan sözlerle sallandığı, Dolar’ın, Avro’nun bitmeyen dalgalanmaları sürerken insanlar belirsizlik ortamında ne yapacaklarını bilemez hale geldiler.

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu kendisinin hayat hikayesinden başlayıp, eğitimi, havacılık sektörü, iş hayatı, turizm sektörünün sorunları,çözümleri, belentileri, önerileri hakkında detaylı bir söyleşi yaptık.

Corendon’un Amsterdam Genel Merkezi’nde sorularımızı cevaplayan Atilay Uslu da “Avrupa Türk işçi Göçü Tarihi’nde yazılması gereken, yazılmamış bir öykü. Yazılması lazım, yukarıda belirttiğimiz gibi, başarılar da paylaşıldıkça çoğalır, genç nesillere örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.

Hayatından kısa bir kesit

1968 Afyon Emirdağ doğumlu olan Atilay Uslu 1969 yılında Hollanda’ya gelmiş. Baba Ata Uslu’nun Avrupa’ya geldiği yıl ise 1964.

İlk neslin çileli insanlarının bir örneği olan Ata Uslu Emrdağlı hemşehrileri gibi ilk önce Belçika’ya gelir, daha sonra ise Hollanda’ya…

Belçika’da yabancı işçi demek, yüzlerce metre yerin altında maden işçisi demektir. Bu yüzden baba Ata bey yüzlerce metre yerin altında doğmuş doğacak çocuklarına daha güzel bir gelcek için ter döküp, kömür karasına bulaşmış aydınlık yüzü ile oğlunun gökyüzünün sayılı isimlerinden biri olacağını hayal etmiş miydi bilinmez. Ama Atilay Uslu aldığı eğitim Kokpit teknisyenliği, pilotların sağ kolu…

Bir süre ozamanlardaki adı ile Hollanda PTT’sinde çalıştıktan sonra ticari hayatına 1994 yılında açtığı MEGA Reizen adlı seyahat bürosu ile başlar.

Babası onun nafakası için gurbeti sıla ederken, Corendon bugün iki bini Türkiye’de, bin kişi ise Avrupa’da olmak üzere 3 bin kişinin nafakasını kazandığı devasa bir şirket durumunda. İşte böyle bir hikaye ile söyleşimize başlıyoruz.

Biz sorduk Uslu cevap verdi

Son Haber: Babanız kendiniz hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. İsterseniz biz sorularımıza başlayalım, malum her şeyin kumbarası var ama zamanın yok. İnsanın bile kumabarası var, Mearlıklar. O yüzden herkesin zamanla yarıştığı günümüzde zamanı iyi kullanmak zorundayız. Corendon ne zaman kuruldu?

Atilay Uslu: Öncelikle size ve Son Haber’e teşekkür ederim. Corendon olarak kuruluş tarihimiz 2000 yılıdır. Yani 17 sene olmuş.

SH: Bu 17 yılda yuvarlak bir rakam vermek gerekirse kaç yolcu taşıdınız, kaç kişiyi tatile yolladınız?

AU: Geçtiğimiz günlerde bakmıştım, 10 milyonu geçmiş…

SH: 2016 yılı Türk Turizmi açısından sancılı, sorunlu bir yıl oldu değil mi, önce 2016 ‘nın bir değerlendirmesini yapar mısınız?

AU: Bilidiğiniz gibi biz sadece Türkye’ye yolcu taşımıyor dünyanı çeşitli ülkelerine de tur operatörlüğü yapan bir şirketiz. Geçtiğimiz yıl 250 bini Türkiye’ye olmak üzere toplam 700 bin kişiye hizmet verdik.

SH: Corendon filosu kaç uçaktan oluşuyor, kaç ülke var Corendon’un uçtuğu, insan taşıdığı?

AU: Filomuzda şu an itibarı ile 16 uçak var. 20 ülkede 64 hava limanına uçuyoruz. Bu yıl Uzak Doğu’da ve Karayip Adalarından oluşan 6 destinasyon, daha eklenecek ağımıza.

Yüzde 20 düştü, yüzde 10 arttı..

SH: 2016 yılında yaşanan sıkıntılar bu yıla da damgasını vurur mu sizce olumlu gelişmeler var mı sekörde, bir kıpırdanma bir canlanma?

AU: Evet, şu an için geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artış görünüyor ama Hollandalılar daha çok Yunaistan’ı tercih ediyor bu yıl.

SH: Nedenini de biliyorsunuzdur mutlaka, Neden Hollandalılar Türkiye’yi tercih etmiyor?

AU: Müthiş bir algı oprerasyonu var. Yıllardır bizimle Türkiye’ye giden müşterilerimiz zaman zaman bize yazarlar. Örneğin bazıları açıkça şunu diyor: Erdoğan Türkiye’nin başında olduğu sürece Türkiye’ye gitmeyeceğim, diyor.



“We Love Turkey”

SH: Bu algıyı tersine çevirmek için yopun bir çalışma içinde olduğunuzu biliyoruz, bahseder misiniz?

AU: Evet, geçtiğimiz günlerde 50 Hollandalı basın mensubu ile toplantı yaptık. Bir kampanya başlatıyoruz. Hollanda’da Türkiye turizm sektörünün olumsuz görüntüsü ve negatif algı çalışmalarına karşın ‘We Love Turkey’ kampanyası (Biz Türkiyeyi seviyoruz )

SH: Geçen yıl Türkiye’ye düşüş kaç oranında oldu ve ne kadar gerçekleşti?

AU: Yüzde 20’lik bir düşüş söz konusu yine de geçen yıl her olumsuzluğa rağmen 250 bin kişi götürmüşüz Türkiye’ye…

Kapadokya’dan başlayacaklar

SH: We Love Turkey’ kampanyasında neler var, nasıl olacak?

AU: Bu kampanya kapsamında söz konusu gaztecilerle ve kur’a ile belirlenecek talihlilerle, 9-11 Nisan tarihleri arasında 189 kişi kapasiteli özel bir uçakla Nevşehir’e gidilecek. Kapadokya turu var. Ardından 10 Nisan Aspendos’da 200 özel davetliyle Hollanda’nın ünlü sanatçılarının verceği bir konser var. Bunların yanı sıra önümüzdeki günlerde yoğun bir reklam kampanyasına başlıyoruz Hollanda medyasında.

SH: Sokaklardaki insanın Türkiye’ye gitmemek için Türkiye’nin Cumhurbaşkanını, Türkiye’nin iç politikasını öne sürmesi ilginç geldi, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?

AU: Gayet tabi. Bizim felsefemiz 50 hafta çalışan bir insanın bir yılın yorgunluğunu atmak için stresten uzak, politikadan uzak 2 hafta tatil yapmasını sağlamaktır. Sen tatil için gidiyorsun o ülkenin politikası ile ilgilenmek niye. Ayrıca Türkiye’ye giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan başta deniliyor da İspanya’ya giden İspanya’nın, İtalya’ya giden İtalyan’nın ya da hangi ülkeye gidecekse o ülkenin başbakanının adını biliyor mu, bilmiyor. İnanılmaz bir algı oluşturuldu. Biz bunu kırmka istiyoruz. Devletler arası ilişkiler bu algıyı körüklese de biz diyoruz ki, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan var diye Türkiye’de dönerin, ızgaraının tadı mı değişti, güneşin denizin, kumun rengi sıcaklığı mı düştü? Politika yapmadan şnsanların gönülerince yılda iki hafta tatil yapmasını istiyoruz, hepsi bu.

Türkiye Hollanda’ya vizeyi kaldırmalı çünkü…

SH: Anladığımız kadarı ile Türkiye’nin imajı düzeltilmesi lazım. Bunun için siz elinizden geleni yaparken Türkiye bir şey yapmıyor mu?

AU: Hollandaya karşı bence Türkiye’nin bir jest yapması lazım. Hollandalılara karşı vizeyi kaldırmalı. Kişi başı vize için ödenen pata 20 Avro.Yılda 800 bin Hollandalı vize alarak Türkiye’ye gidiyor. Bu da toplam 16 milyon eder. Türkiye için bu çok büyük para değil. Daha da önemlisi Türkiye’ye Hollanda’ya karşı bu jesti yapmasının bir başka gereği de var, Almanlardan Türkiye vize istemiyor. Böyle bir jest yerinde olur diye inanıyorum. Burada 20 avro vize vermeyen bir kişi Türkiye’de en az 50 Avro daha fazla para harcarayarak fazlası ile telafi eder.

SH: Türkiye’ye olarak sizin gibi Tur operatörlerine Hava Yollarına uçak başı 6 bin dolar maddi destek verileceğini söylemişti Kültür Bakanımız Nabi Avcı bu konuda firkirniz nedir, yerinde bir destek mi?

AU: Bir önceki soruda söylediğim gibi maddi destek yerine vizelerin kaldırılması bence daha mantıklı ve karlı olur.

SH: Konu Türkiye’nin desteğinden açılmışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyiip Erdoğan, Avrupalı Türklere bir çağırda bulundu, “Düğünlerinizi Türkiye’de yapın, komşunuzu da alın gelin” dedi. Bu davet sizce kabul görür mü? Avrupalı Türkler düğünleriniTürkiye’de yapar mı, yaparsa sizin planlarınız var mı?

AU: Evet, bizde bu çağrırı doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Düğün Paketleri hazırladık. Pazartesi basın bildirisi ile duyuracağız.

Avrupalı Türkler için ‘Düğün Paketleri’ hazır

SH: Neler var pakette? Türkiye’de düğün yapmak daha karlı olur mu vatandaş açısından?

AU: Kişi başı 549 Avro gidiş geliş uçak bileti 3 gün 3 gece otellerimizde tam pansiyon konaklama bu paraya dahil. İnsnalar hem düğünlerini yapsın hem tatillerini diye düşündük.

SH: Bu fiyatlar buradan düğün için gidenlere göre uygun olabilir. Ayrıca hem de tatil yapılması cazip. Peki düğün sahiplerinin hiç mi Türkye’den eşi dostu kaltılmaycak, onlar için nasıl bir ücret söz konusu?

AU: Güzel bir soru, Türkiye’den düğüne katılacaklar içinse fiyatlar 55 Avro’dan başlıyor. O yüzden böyle bir düşüncesi olanların düğün için bir an önce bilgi almaları rezervasyon yapmalarında fayda var.

SH: Sanıyorum bir kaç yıl öncesine nazaran Hollandalıların korkusu azaldı. Terör, patlayan bombalar pek konuşulmuyor artık değil mi?

AU: Yok, daha önce Hollandalılar terör olaylarını bahane ederler ve korktuklarını söylerdi. Son zamanlarda Tükiyeye karşı sadece politik nedenlerden soğukluk var. Fakat ne gariptir ki daha önce Hollandalıların dile getirdiği terör korkusunu Hollanda’daki Türklerde görüyorum. Bu durumda komşunu da alıp gelmesini istediğimiz insanlar bu korku ile nasıl alıp gelecek. Bu durumu da aşmak zorundayız.

SH: Atilay bey, konuşacak konu çok ama ben size yaptırdığınız bir anket hakkında da bilgi vermenizi isteyeceğim. Sonuçları bence Hollanda’da gündem olacak..

Bu sorunun cevabını bu linkten okuyabilirsiniz: http://sonhaber.eu/ekonomi/secimlerde-corendonun-dedigi-olacak/

SH: Atilay bey,bu güzel sohbet / söyleşi için Son Haber ailesi ve okurlarımız adına çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

AU: Ben de size ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu mutlu günler dilerken, 2 haftalık tatilerini huzur içinde, stresten, politikadan uzak yılın yorgunluğunu atacak bir şeklde geçirmelerini temenni ediyorum.

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