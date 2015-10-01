” Hollanda’da vatandaşın borçlanması devletin suçu ”

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NVKK başkanı Marco Florijn Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, bazı konular ve kuralların çok karmaşık olmasından dolayı vatandaşların neredeyse bilinçsiz bir şekilde borçlandığını söyledi.

Florijn gösterdiği örnekte, ”kreş masrafları yardımı alan vatandaşların yardımı durdurmak için başvuruyu geç yaptıklarında direk yüksek miktarda borçlanıyor. Geç bildirimde bulunduğu için de devlet dosyaya yolsuzluk olarak bakıyor. Bu durumda vatandaşa yardımcı olmayı da denemiyor bile. Çözüm üretmek yerine vatandaşın daha fazla borçlanmasına neden olunuyor ” dedi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 90 nin vatandaşın ortalama 40 bin euro borç ile Borç Yardım Kurumlarına başvurduğunu belirten Florijn, borçlu olan vatandaşların küçük bir kesiminin kendi hatalarından dolayı borçlandığını ifade ederek, çoğu vatandaşın da düşük miktarda borçlanıp daha sonra kontrolü kaybetmesinin ardından daha çok borçlandıklarını aktardı.

Florijn, Adalet ve Güvenlik, Maliye ve Sosyal İşler Bakanlığının ortak çalışma başlatıp borçlu vatandaşların sorunlarına çözüm üretmelerini ve borçlanma sorunları büyümeden sinyallerin alınıp direk müdahele edilmesini istedi.

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