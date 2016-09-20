Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da yeni firma sayısı rekor kırdı

Hollanda’da kadınların başı çektiği yeni firma sayısında rekor artış yaşandığı belirtildi.

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Hollanda’da yeni firma sayısı rekor kırdı

BNR’in ticaret odası KvK’dan aldığı yıllık rapor bilgilerinde yeni firma sayısının özellikle zzp’liler (işçi çalıştırmayan serbest meslek sahibi) sayesinde rekora ulaştığı bildirildi. Zzp firmalarının ise çoğu kadın yöneticilerden oluşuyor.

Geçtiğimiz yıl yeni firma sayısının yüzde 3 artış gösterdiği ve 192 bine ulaştığı aktarıldı. Aynı zamanda 130 bin firmanın da işine son verdiği açıklandı.

Yeni firmalar arasında en dikkat çekenlerin ise özellikle online alışveriş sitesi ile genç zzp’liler olduğu bilgisi verildi. Sanayi sektöründe yeni firma sayısı yüzde 20 ve lojistik sektöründe ise yüzde 7 olarak belirlendi. Bahçe ve tarım sektöründe de tam tersi yüzde 15 gerileme olduğu belirtildi.

SONHABER.EU

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