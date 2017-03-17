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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da yerli tatilci sayısı artıyor

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından hazırlanan rapora göre Hollanda’da yurtiçinde tatil yapmayı tercih eden vatandaş sayısı yükseldi.

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Hollanda’da yerli tatilci sayısı artıyor

Foto: Center parcs

CBS’in raporunda yer alan rakamlarda Kuzey Hollanda’nın yerli tatilcilerin en gözde bölgesi olduğu ortaya çıkıyor. Bu bölgede gençlik kampları, otel veya tema parkları gibi yerlerde tatil yapan yerli tatilcilerin sayısı geçtiğimiz yıl 3,1 milyon olarak açıklandı.

2015 Yılına göre 2016 yılında yerli tatilcilerin en çok tercih ettikleri kentin Grongingen olduğu bildirildi. Flevoland ve Limburg’da ise yerli tatilci sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

SONHABER.EU

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