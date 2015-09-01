Hollanda’da yoksulluk içinde yaşayan aile sayısı artıyor

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Foto: CBS

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan yoksulluk verilerine göre, ülkede 2015 yılı sonu itibariyle Uzun süre yoksulluk sınırı ve altında yaşayan aile sayısı 221 bine yükseldi. Bir önceki yıla yüzde 3 oranında arttığı belirtildi. Bu rakamlar 4 yıl boyunca yoksulluk sınırı olarak belirlenen asgari gelir seviyesi altında yaşayan aileleri kapsıyor.

320 bin çocuk uzun süreli yoksulluk içinde yaşıyor

221 bin bin ailede toplam 320 bin çocuğun yaşadığını açıklayan CBS, bu çocukların uzun süre asgari gelir seviyesinin altında yaşayan ailelerde yaşadığı belirtildi. Yapılan açıklama ile duyurulan haberin devamında, bu çocuklar, diğer yaşıtları gibi, spora gidemiyor, müzik dersi alamıyor veya okul gezilerine katılamıyor. Ayrıca bu çocuklar aç olmamakla birlikte yeterli gıdaları alamıyorlar.



Ekonomideki iyileşme fakirlere yansımıyor

Hollanda ekonomisi tüm göstergelere göre krüsel krizden çıktı. İşsizlik verileri kriz öncesi döneme döndü. Ekonomik büyümede yıllık yüzde 2 rakamı yakalandı. Ancak bütün bu olumlu gelişmelerin yoksullara yansımaması dikkat çekiyor. Verilere uzun süre yoksulluk içinde yaşayan aile ve çocuk sayısı 2014 yılı verilerine göre 27 bin kişi arttı.

KAYNAK TURKİNFO.NL