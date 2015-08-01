Hollanda’daki Türk girişimci sayısı 25 bin 661e yükseldi

Hollanda’nın yine en girişimcileri açık ara Türkler. Hollanda’daki Türk işletme sayısı 25 bin 661e yükseldi.

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Yine Hollanda´da yaşayan göçmenler arasından Türkler açık ara en girişimci topluluk oldu.

Hollanda’da 2016 yılında Hollanda doğumlu olmayanlar tarafından kurulan 25bin şirketin yüzde 11,5ini Türkler, Yüzde 8ini Polonyalılar, Yüzde 4i ise faslılar tarafından kuruldu.

Hollanda Ticaret Odası, 2016 yılı girişimci raporunu yayınladı. Hollanda’da yine Türkler 25 bin 661 şirket ile açık ara birinci sırada yer aldı.

Hollanda’da geçen yıl toplam 193 bin dolayında yeni iş yeri faaliyete geçti ve bunların 3117’isini, bu ülkedeki ikinci ve üçüncü kuşak Türk vatandaşlarının açtığı iş yerleri oluşturdu.

Hollanda Ticaret Odası’nın (KVK) verilerine göre, Türkler, ülkedeki en çok iş yeri açan yabancılar arasında açık ara birinciliğini koruyor.

Hollanda’daki Türk işletme sayısı 25 bin 661e yükseldi.

2016 yılında kurulan yeni işyerlerinin yaklaşık dörtte biri, bu ülkede yerleşik yabancılar tarafından açıldı.

Geçen yıl faaliyete geçen iş yerlerinin yaklaşık 25 bini, bu ülkede yerleşik yabancılar tarafından açıldı ve bunlar içinde Türkler, 3117 ile (yüzde 11,5) ilk sırada yer aldı. Bu grubu 2839 iş yeri ile (yüzde 8) Polonyalılar izledi. Ülkede en büyük etnik azıklık grubu oluşturan Surinamlılar ise 1702 işyeri ile yüzde 5 ile Polonyalılardan sonra üçüncü sırada yer aldı ve onları 1474 işyeri Faslılar izledi.

Hollanda’da Türklerin sayısı 400 bin civarında

CBS 2016 verilerine göre Hollanda’da yaşayan Türk nüfusu 397 bin 471, Hane sayısı ise 100 bin civarında. Kvk verilerine göre işletmeci sayısı 25 bin 661, bu durumda her Hollanda’daki her 4 Türk ailesinden 1’i girişimci. Aynı şekilde üniversite ve yüksekokul mezunu genç sayımız da 25 bin dolayında. Bu iki örnek bile Hollanda’daki Türklerin yakaladığı başarıyı göstermeye yetiyor.”

KAYNAK TURKINFO.NL