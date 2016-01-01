Hollanda’dan Türkiye’ye ‘Bin çiftlik bin İnek’

A+A-

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı ) tarafından düzenlenen bri organize ile Hollanda’ya gelen iş adamları ve şirket temsilcilerinden oluşan heyet, Özgazi süt ürünleri fabrikasındaki tekonoljiye hayran kaldı.

HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ve Özgazi Holding yöentim Kurulu Başkanı Şerif Aktürk’ün de hazır bulunduğu ziyaret tanışma faslı ile başladı. Şerif Aktürk, misafirlerine önce Özgazi tesislerini gezidrdi ve en son tekneloji ile üretilen sürt ürünleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra toplantı salonunda başlayan görüşmelerde, HOTİAD Başkanı Himet Gürcüoğlu HOTİAD’ın vizyonu ve misyonu hakkında misafirleri bilgilendirdi.

Türkiye’den gelen işadamları ve temsilcilerinin sorularını cevaplandıran Şerif Aktürk, Türkiye ile Hollandayı mukayese ederek başladığı cevaplarında, “ Malesef, Türkye’de tarım sanayide olduğu kadar gelişme gösteremedi . Türkiye’de tarımda sınıfta kaldık diyeblirim. Bugün İsrail’de bir inekten yılda 11.5 ton, Hollanda’da 9 ton süt alınırken Türkiye’de sadece 4 ton civarındadır. Türkiye tarımda dışa bağımlılıktan krutularak kendi öz kaynaklarına dönmek zorundadır. Çünkü bu potansiyel fazlası ile var. Rusya’ya yılda 6 milyar dolar gübre için ödeme yapıyoruz” dedi.



Bin çiftlik bin inek

Türkiye’nin sadece kendini değil tüm Orta Doğu ülklelerini besleyecek kapasiteye ve verimli anlara sahip olduğunu belirten Aktürk, “ Türkiye’de tarıma elverişli alanların sadece yüzde 38’i kullanılıyor bilgisinden hareketle, verimi artırmak için sadece hayvancığı gekliştirmek yetmez. Buna paralel olarak da tarıma elverişli alnları tarıma açmak lazım. Benim bu konu ile ilgili olarak BİN ÇİFTLİK BİN İNEK adlı bir projem var” dedi.

Hollanda’da 3 değişik fabrikada üretim yaptıklarını ve günlük olarak ortalama 20 bin ton süt kullandıklarını belirten Aktürk, işletmesinin gerektiğinde 120 bin ton sütü işleyeek kapatidede olduğunu belirtti.

Hemen Tayyip Erdoğan’ı soruyorlar

Özgazi olarak Hollanda’ya yatrırım bedellerinin 120 milyon Avro olduğunu vurgulayan Şerif Aktürk, Avrupa’da beyaz peynir konusunda başka rakiplerinin olmadığını söylediği konuşmasında, “ Yılda 15 bin ton da keçi sütü işliyoruz. Keçi peyniri piyasasının yüzde 90’ı bizim elimizde. Keçi sütünü Hollanda başta olmak üzere İspanya gibi ülkelerden temin ediyoruz. Türkiye’de bu konuda da çalışma, üretim yapılmalı, Türkiye’nin yılda ne kadar keçi sütü ürettiği ile ilgili hiç bir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Özagazi olarak tesislerde kullandıkları bir çok makinenin Türkiye’den getirildiğini belirten Aktürk,” Tesislerimize gelen Holladalı veya bir başka yabancıya gerel bina olarak gerekse üretimdeki makinelerin Türkiye’den geldiğini söylediğimiz de inannımıyorlar. Daha da önemlisi gelen insanların hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sormaları, AK Parti ile ilişkimizi merak etmeleri oldukça ilginç. Biz bir Hollanda firmasıyız, ileride ne olur bilemem, belkide tesislerimizi komple satın alalbilirler” dedi.

Heyete bulunanların kedilerini ve Türkiye’de iş yaptıkları sektör hakkında bilgi vermesinin ardından, süren ikili tanışma ve görüşmelerle KOSGEB heyeti Hollanda’daki temaslarını tamamlayarak Almanya’ya gitti.

Türkye’den gelen heyette bulanan firma ve temsilciler listesi için tıklayın.

© SONHABER.EU