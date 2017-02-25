Hollandalı girişimcilere Türkiye’ye yatırım çağrısı

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Toplantıya, NETUBA iş konseyi yöneticileri ve bazı NETUBA üyeleri katıldı.Toplantıda, NETUBA tarafından 2107 yılında yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, NETBAnın Türkiye temasları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Toplantıda konuşan ve Ankara temasları hakkında bilgi veren NETUBA Başkanı Cor Bakker ve NETUBA Müdürü Mark Agterdenbosch, Ankarada Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile bir araya gelen NETUBA heyetimiz, yararlı görüşmelerde bulundu. Türk tarafı Hollandalı yatırımcılara Türkiyeye yatırım yapma çağrısında bulundu. Başta teşvik kolaylıkları olmak üzere, sigorta ve vergi konularında kolaylıklar sağlanacağı açıklandı. Bakan bey, Hollandalı yatırımcıları Türkiyede görmek istediklerini bizlere iletti. Bazı konuları masaya yatırdık. 2017 ve 2018 yıllarında karşılıklı bazı ziyaretler ve bilgilendirme toplantıları yapacağız. NETUBA olarak biz , Hollanda-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin yeniden eski sevisine yükseltilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın yararına inanıyoruz. Bu bağlamda da karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacağız.

NETUBA nın stratejik planlama toplantısı ögle yemegi ile başladı. Cor Bekker önderliğinde yürütülen toplantıya Bord uyeleri, ING Bank yetkilisi, Edelstaal CEO su Ertan Torunogulları ,Makina sanayinde lider Hollanda firma yetkilileri, bilgisayar teknoloji leri konusunda uzmanlar katıldı.

Toplantıya katılan NETUBA üyeleri konuşmalarında NETUBA nın 2107 yılında yapacağı faaliyetler hakkında bilgi almalarının yanı sıra firmalarının Türkiyedeki ve Hollandaki yatırımları hakkında açıklamalarda bulundular. Yabancı yatırımcılarla ortaklaşa iş yaptıklarını ve Türk ve Hollandalı yatırımcıların yanı sıra diğer 3. Ülkelerlede ortak çalışmalar yapmaktayız. Dostluklarımızı ticaret yaparak pekiştiriyoruz. Yatırımlarımız için karşılıklı çalışmalara devam edeceğiz.

NETUBA Türkiye Danışmanı Hatice Bakker konuşmasında 2016 yılının değerlendirmesini yaptı. 2017 yılında yapılacak etkinlikleri hakkında da bilgi veren Bakker NETUBA olarak Hollanda Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye arasında köprü görevi yapmaktayız. Kurum olarak Türkiye- Hollanda arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek adına 2017 de değişik etkinlikler organize edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da Türkiyede de bazı çalışmalara imza atacagız açıklamasında bulundu.

Toplantiya Cor Bekker acilis konusmasi ile basladi durum degerlendirmesi yapildi,NETUBA muduru Mark Ahterdanbosh 2017 NETUBA aktiviteleri ile ilgili bilgi verdi.

Hollanda merkezli Edel staal Groep CEO su Ertan Torunoulları da konuşmasında 2107 ve 2018 yılında Türkiyede İngiliz ve Azerbaycanlı ortakları ile yapacakları yeni yatırımlar konusunda açıklamalar yap yapti. Torunoğulları konuşmasında Biz krize rağmen, biz grup olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Edecegiz. Yabancılarla ortaklaşa başarılı işlere imza atmak istiyoruz. Biz zaten grup olarak yıllardır yabancı ortaklarımızla birlikte yatırımlarımızı sürdürüyoruz.