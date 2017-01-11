Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Hollandalılar Türkiye’den vaz geçmez “

Avrupa’nın sayılı Turizm fuarlarından sayılan Utrecht Turizm Fuarı dün 47. Kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

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“Hollandalılar Türkiye’den vaz geçmez “

100 küsür ülkeden hava yolu şirketleri, tur operatörleri,seyahat acentaları oteler ve tatil köylerinden oluşan 2 bin civarında katılımcı firmanın yer aldığı fuarda Türkiye Turizmi 1300 metre kare alanda sergileniyor.

5 gün sürecek uluslararası fuarın ilk günü T. C. Lahey Büyükelçiliği Turizm Mülavirliği tarafından verilen resepsiyonda Hollanda’dan katılan ve Türkiye’den gelen turizm ve seyahat şirker temsilcileri katıldı.

Geçen yıllara göre Türkiye açısından sönük başlayan fuara ilgi yoğun olmasına rağmen Türk Turizmcilerin oldukça tedirgin olduğu gözlemlendi.

Türkiye’de yaşanan olayların Türk Turizmini büyük ölçüde etkileyeceği görüşü ağır basarken, Avrupa’da yapılan yayınlar da Avrupalı Turistlerin yaz tatilleri için tercihlerinde Türkiye’nin sıralamya girmediği vurgulanıyor.

47.kez düzenlenen geleneksel Turizm Fuarı’nda Türk stantları arasında dondurması en çok ilgiyi Maraş Dondurmasına oldu.
Dondurmacının yaptığı şov ilgi ile izlenirken, Hollandalı ziyaretçiler bir külah dondurma alabilmek için adete bir birleri ile yarıştı.
Ebru sanatı, görsel şovlar ile ziyaerçilerin ilgisini çekmeye çalışılırken, kısa süre önce Hollanda’da göreve başlayan T.C. Lahey Büyükelçisi Zeynep Sibel Alkan da fuara katılarak turizmcilerden bilgi aldı.

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“Asıl yatırım kriz dönemlerinde yapılmalı”

Ayrıca gününde Marmaris, Fethiye ve İstanbul başta olmak üzere son yıllarda Türk Turizmine yaptığı dev yatırımlarla dikkat çeken Orka Şirketler gurubu yönetim kadrosundan Turgut, Ertan ve Ercan Torunoğulları İngiliz ortaklarından Lee Adwerd Grant ile bir araya gelerek yeni oratklık ve yatırım projelerini imzaladılar.

T.C. Lahey Büyükeçlisi Zeynep Sıla Algan ile de bir süre görüşen Turgut Torunoğulları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “ Biz yatırım yapmaya devam edeceğiz, bu süreç geçici bir süreçtir. He zaman söylediğim gibi yatırımcılar kormamalı, endişeye kapılmamalı. Aslında kirz dönemleri yatırımcılar açısından bir fırsattır. Eğer bizler yatırım yapmazsak kirz daha da büyür. Ben, Avrupalıların Türkiye seyehatlari için Türkiye’den vaz geçeceklerini sanmıyorum. Şu anda bir karasızlıkları var fakat, Türkiye’ye ilgi az diyemeyiz. Nisan mayıs ayları gibi hareketlenme görülecektir. Karamsar olmaya gerek yok. Ayrıca Rusya ile yaşanan uçak krizinin çözülmesi ile Rusya’dan gelcek Turistler bu sezon Turk Turizmine eskiden olduğu gibi canlılık getirecektir” dedi.

Dün başlayan ve 15 Ocak Pazar gününe kadar sürecek olan Utrecht Turizm fuarına beklenen ziyaretçi sayısı 200 bin. Geen yıl ise bu sayı yaklaşık 150 bin civarında olmuştu.

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