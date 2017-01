Hollandalıları Galeries Bazar merakı sardı

A+A-

Hollanda’nın Algemeen Dagblad ( AD ), Metro gibi gazetelerinin tam sayfa yer verdikleri Alışveriş Merkezi hakkında tüm detaylar yayınlandı.

Hollanda Gazetelerinin iç mimarisinden, içeride yer alacak firmalara kadar okurlarını bilgilendirmesi heyecanı artırdığı görüldü.

Galeries Bazar, bölge halkı tarafından bir süre önce Rotterdam’da açılan ünlü Markthal’ın minisi olarak nitelendirdiklerken heyecanla kapılarını açacağı günü sabırsızlıkla bekledikleri vurgulanıyor.

Açılış Eylül ayında çünkü…

Daha önce Baba-Oğul ile yaptığımız söyleşide bu yılın başlarında açılışının yapılacağını duyurduğumuz Galeries Bazar hakkında Hollanda Basınında yer alan olumlu, güzel haberleri ve son gelişmeleri sorduk.

Her şeyi ince eleyip sık dokuduklarını o yüzden açılışın bu senenin Eylül ayına sarktığını belirten Baba Semih Davarcı, “ Türkçe’de bir güzel tabir var, geç olsun güç olmasın, derler. Bizde bu söze uyarak her ince notayı göz önüne alarak titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İç mimarisi bizim için çok önemli Galeries Bazar’a giren bir kişi her metre karesini merak edip gezmeli. Farklı bir alışveri veriş merkezine girdiğini daha ilk adımda hissetmeli.” dedi.

Toplam 120 değişik iş yerinin yer alacağı iki katlı Galeries Bazar’a Hollanda Gaztelerinin yoğun ilgisinden oldukça memnun olan Baba-Oğul Davarcı, “ Ysal prosedür tamam, şükür hiçbir engel yok. Bölge halkı daha önce elektronik mağazası olan ve en Spijkenisse’nin merkezinde boş duran bu binaya ne olacağını merak ediyor haliyle, gaztelerde insanların bu merakını gidermek için yaptıkları haberler Galeries Bazar’a olan ilgi ve merakı haliyle daha da artırmaya yetti” dediler.

Galeries Bazar’da yer alacak 120 işyerinin büyük kısmının kiralandığı kalan küçük bir kısmı içinde görüşmelerin sürdüğünü, konseptlerine uygun olanları tercih ettiklerini söyleyen Baba Oğul Davarcı, daha önceki sözlerini terara yinelediler, “ Buraya yatırım yapmak için büyük paralara, gerek yok. 15 bin Avro yeterli, yeterki yapılcak iş, sunum, ürün yererki Galeries Bazar felsefsine, konseptine uygun olsun yeter. Yatırımcıların henüz vakti ve şansı var fakat acele etmekte de fayda var” dedi.

