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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollandalı’nın aldığı Petrol Ofisi’ne izin var mı?

Hollandalının aldığı Petrol Ofisi’nin satışına EPDK ve Rekabet Kurumu onay verecek mi?

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Hollandalı’nın aldığı Petrol Ofisi’ne izin var mı?

Türkiye ile Hollanda arasında patlak veren diplomatik kriz, Hollanda merkezli enerji devi Vitol’ün el sıkıştığı akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi’nin (PO) satışını gündeme getirdi.

Enerji sektörü, krizin bu satışa engel olacağını düşünmüyor. Satışla ilgili onayların yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Ancak son gelişmelerin ardından onay sürecinin akıbeti merak konusu. Satışın ardından Rekabet Kurumu ile EPDK’dan bazı onayların alınması gerekiyor. Kaynaklar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne göre ortaklık yapısı değişen şirketlerde ‘onay’ zorunluluğu bulunduğunu belirterek “Kurul, satışa bakacak.Mevzuata göre değerlendirecek ve mevzuat yönünden uygun görülürse ‘onay’ verecek” dedi.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın ve sektörün Türkiye ile Hollanda arasında patlak veren diplomatik krizin bu satışa etkisiyle ilgili yaklaşımı, krizin satışa engel olmayabileceği yönünde.

Vitol’ün, merkezi Hollanda’da bulunan çokuluslu bir şirket olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, “1 milyar 368 milyon Euro’luk bir satış söz konusu. Ticari bir konu. Alıcı ve satıcı anlaşmış” dedi.

Kaynaklar, iki ülke arasındaki krizin siyasi çerçevede kalacağını umut ettiklerini belirterek “Her iki ülkede de seçim var. Tırmanan krizin bir süre sonra yerini normalleşmeye bırakacağını beklemek yanlış olmaz” diye konuştu.

OMV’nin, Petrol Ofisi’ni Vitol’e satacağının duyurulmasının ardından Ankara’da ilk temas da bir süre önce gerçekleşti.

Vitol’ün Türkiye Genel Müdürü Cem Başaktar ve ekibi, enerji yönetimiyle görüştü. Başaktar, hedefleri, planları ve satış süreci hakkında bilgi verdi.

Habertürk

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