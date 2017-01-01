Hollanda’nın tarım ihracatı 85 milyar avroya ulaştı

Toplam 85 milyar avroya ulaşan 2016 tarım ihracatının, Rusya’nın uyguladığı ambargoya rağmen, yeni pazarların araştırılması sayesinde elde edildiği bildirildi
Tarım ihracatında dünya ikincisi konumunda bulunan Hollanda’nın 2016’da tarımsal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 85 milyar avroya çıktı. Hollanda Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda’nın 2016 yılındaki tarım ihracatı son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam 85 milyar avroya ulaşan 2016 tarım ihracatının Rusya’nın uyguladığı ambargoya rağmen yeni pazarların araştırılması sayesinde elde edildiği bildirildi.
Yeni pazarlara örnek olarak Endonezya’ya yapılan soğan ve Çin’e gerçekleştirilen biber ihracatı gösterildi.
Hollanda Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Martijn van Dam, tarımsal bilgi ve teknolojide dünya çapında bir ülke olduklarını ifade ederek, “Made in Holland” ibaresinin artık güzel bir lale ve peynirden ibaret olmadığını söyledi. Hollanda İstatistik Bürosunun verilerine göre dünya genelinde en fazla tarım sektörü ihracatını ABD yapıyor. İkinci sıradaki Hollanda’yı ise Almanya, Brezilya ve Fransa takip ediyor.
KAYNAK AA
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