Hollanda’ya eski sağlık sisteminin geri getirilmesi isteniyor

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İpsos araştırma bürosu tarafından yapılan anketin sonuçlarını yayımlayan Trouw gazetesi, vatandaşın sağlık sektörünün 11 yıl önce özelleştirilmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü ve devletin yine eskisi gibi sağlık sistemini yönetmesini istediklerini yazdı.

Sağlık sisteminin sigorta firmalarının eline geçtiği günden bu yana vatandaşın lehine hiç bir gelişme yaşanmazken, firmaların milyonlar kazanması dikkat çekiyor. Sağlık sektörü hükümet tarafından zorunlu kılındı ancak primlere her yıl zam yapıldığı ve katkı payının (eigen risico)380 euro olması vatandaşın doktora gidememesine neden olduğu bilinen gerçek.

Masraflar vatandaşa yüklenirken sağlık hizmetinden faydalanamayan yine vatandaşın olması artık çoğu insanın isyan etmesine sebep olduğu bildiriliyor. Yapılan araştırmalarda devletin artık sağlık sektörüne el atmasını ve sigorta firmalarının yetkilerini almasını istediği aktarılıyor.

SONHABER.EU