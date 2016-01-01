Hollywood stüdyoları Antalya’ya taşınıyor

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Belediye bünyesinde bulunan Anset Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu beraberinde bir heyetle Hollanda’ya geldi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yaptıkları ziyaretlerin son durağı olan Hollanda’da T.C. Amsterdam Başkonsolosluğu’nda Türk seyahat acenteleri, STK temsilcileri ve İşadamları ile buluşan Antalya heyeti, seyahatlerinin amacını ve izlenimlerini paylaşarak, 2017 yılı hakkında bilgi verdiler.

Antalya adını dünyaya sadece turizm ile değil dünyanın kültür başkenti olma yolunda yaptıkları etkinliklerle de duyurmak için büyük organizasyon ve festivallere imza attığını belirten Başkan Türel, dünya sinemasının kalbi Hollywood’u da tahtından indirecek çalışmaları olduğunu söyledi.

2016 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan olaylardan en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu ifade eden Türel, “ İnadına Tatil, İnadına Antalya, İnadına Türkiye” diyerek, adım adım Avrupa ülkelerini dolaşarak muhataplarını ikna etme turuna çıktıklarını söyledi.

Bir akşam önce Hollandalı basın mensupları ve köşe yazarları ile bir araya geldiklerini belirten Türel, “ Geçtiğimiz yıl Antalya’ya gelen Turist sayısından ortalama yüzde 40 düşüş yaşanırken bu oran Hollandalılar açısından yüzde 30 olmuştur. Başka bir deyişle daha önceki yıllarda 500 bin civarında olan Hollandalı turist sayısı tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl 350 bin civarında gerçekleşmiştir.





‘Komşunu da al gel’ projesini biz başlattık



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ Düğünlerinizi Türkiye’de yapın, İzine gelirken komşunuzu da alın gelin diyerek Avrupalı Türklere seslendiği projeyi kendilerinin bir yıl önce Antalya için başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Turizmde siyasi gelişmelerin etkili olduğunu ifade eden Menderes Türel, “ Rusya ile Türkiye’nin arasının düzelmesi ile Rus turistlerin tekrar gelmeye başladı. Rusya devlet başkanı Putin Türkiye’ye gitmeyin dese aniden kesilir. Mesela İsrail’den sıfır turist geliyordu ama iki ülke arasıda ilişkilerin düzelmesi ile tekrar gelmeye başladılar.” Dedi.

Yılın 12 ayı turizm

Başkan Türel sorulan bir soru üzerine, Antalya’nın deniz, güneş kum’dan ibaret bir turizm bölgesi olmadığını, belir yerleşik 100 bin yabancı yaşadığını vurgulayarak verdiği cevabında; “Türkiye’ye karşı haksız bir algı operasyonu uygulanıyor. Sizlerin bizlerin yapacağı iş çevremizi, ilişki içinde olduğumuz insanlara doğruyu anlatarak, yanlış bilgilerin doğrularını anlatarak ikna etmeliyiz. Dün akşam Hollandalı basın mensupları ile yediğimiz yemekte ben buna şahit oldum. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Antalya, sadece turizm sektöründe değil bir çok sektörde yabancı yatırımcıların gözdesi durumunda. Şu anda Antalya’ya yatırım yapmış olan 4bin 700 şirket bulunuyor. Yapmamız gereken Turizmi yılın 12 ayına yaymak ve turizmde çeşitliliğimizi artırmak olacaktır. Trump ABD Başkanı seçildikten sonra oğlu Antalya’ya av turizmi için geldiğini biliyor musunuz? Bunun yanı sıra İnanç Turizmi, Kış Turizmi, Kongre ve Fuar Turizmi, Golf Turizmi başta olmak üzere yılda dünyanın çeşitli ülkelerinden 2 bin futbol takımı da Antalya’da kamp yapıyor” dedi.

2107 için Yüzde 170 artış var



Antalya merkezli sinema başta olmak üzere sanatsal faaliyetlerin ve kültürel etkinliklerin düzenli olarak devam ettiğini belirten Menderes Türel, Almanya’da bulunan Alman ve Türk seyahat firmalarından ve Tur Operatörlerinden aldıkları bilgilerin sevindirici olduğunu, 2107 için yapılan rezervasyonların bir önceki yıla göre yüzde 170 artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Henüz vatandaşlara hizmet vermeye başlamamsına rağmen, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadığın belirten T.C. Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, “ En kısa zamanda vatandaşlarımıza konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağız. Hepimizin kalbi Türkiye için atıyor. Başkonsolosluk olarak bu bina sizlerin evi. Ben, misafirimiz Antalya belediye balkanı Menderes Türel ve beraberindeki heyete bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum. “ dedi. Hollanda’da toplantıya, HOTİAD, MÜSİAD NETUBA temsilcilerinin yanı sıra Hollanda’da ünlü Türk iş adamlarından Turgut Torunoğulları ve Hikmet Gürcüoğlu, THY Amsterdam Müdürü Cengiz İnceosman, T.C. Lahey Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Tayfun ERKAN, T.C. Lahey Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtma Müşavir vekili Senem Arslan toplantıya katılanlar arasındaydı.

Antalya heyeti sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Türkiye’ye hareket etmek için Başkonsolosluktan ayrıldı.

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