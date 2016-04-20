Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hypotheek başvurularında ciddi artış yaşanıyor

Hollanda’da son dönemlerde ekonomik krizden dolayı konut kredisi (hypotheek) başvuruları ciddi bir düşüş yaşamıştı. 2016 yılında ise başvuruların zirve yaptığı belirtildi.

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Hypotheek başvurularında ciddi artış yaşanıyor

Hypotheken Data Netwerk (HDN) yaptığı kayıtları inceleyen Amweb tarafından yapılan açıklamada 2015 yılında göre 2016 yılında konut kredisi başvurularının yüzde 21 artış gösterdiğini duyurdu.

Amweb, 2015 yılında 298 bin kişinin konut kredisi başvurusunda bulunduğunu ve bu oranın 2016 yılında ise 361 bin’e ulaştığını aktardı.

Özellikle 2016 yılının Kasım ve Aralık ayında başvurularda rekor yaşandığı belirtildi.

SONHABER.EU

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