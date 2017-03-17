Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İflas eden firma sayısında düşüş yaşanıyor

Hollanda’da son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bir çok firma iflas etmişti. CBS verilerine göre iflas sayısında düşüş yaşanıyor.

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İflas eden firma sayısında düşüş yaşanıyor

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından hazırlanan raporda Ağustos ayında Temmuz ayına göre iflaslarda düşüş yaşandı. İflas sayısının asrın en düşük seviyesine gerilediğini belirten CBS, iflas eden firmaların daha çok ticaret ve finans sektöründen olduğunu bildirdi.

Ağustos ayında iflas eden firma sayısı 258 olarak açıklanırken bu oran Temmuz ayına göre 39 şirket ile düşüş gösterdi. Rakamlara bireyesel şirketlerin yer almadığı aktarıldı.

Verilere göre Ağustos ayında en yüksek iflas oranı ise gastronomi sektöründe görüldü.

SONHABER.EU

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