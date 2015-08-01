İflas eden firmalara rağmen Van Haren yurtdışına açılıyor

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Hollandalı firma Van Haren’in, Scapino ve Schoenenreus gibi ayakkabı mağazalarının iflas etmesinin ardından piyasada oluşan boşluğu değerlendirmeyi hedeflediğini belirten AD gazetesi, ilk mağazaların Belçika’nın Aalst ve Tielt-Winge’da açılacağını bildirdi.

AD gazetesinde yer alan bilgileri Van Haren basın sözcüsü tarafından da doğrulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van Haren Belçika genel müdürü Bie Buelens, Belçika’da küçük ayakkabı firmalarının piyasayı oluşturduğunu ve Van Haren’in pazarda kolayca yerini alabileceğini ifade etti.

SONHABER.EU