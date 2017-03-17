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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İMF: Hollanda maaşlara zam yapmak zorunda

İMF Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde ekonominin iyiye doğru gittiğini bu nedenle maaşlara zam yapılması gerektiğini belirtti.

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İMF: Hollanda maaşlara zam yapmak zorunda

Lüksemborg’da düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği üyesi 19 ülkenin ekonomi tahmininde bulunan İMF, AB genelinde bir toparlanmanın söz konusu olduğu ve 2018 yılına kadar ciddi yükseliş yaşanacağını açıkladı.

İMF başkanı Lagarde, Hollanda gibi hızlı yükselişte olan ülkelerin enflasyon ve yatırım gibi konularda etkili çalışmalar yapması gerektiğini vurgularken, yıllardır maaşlara yapılmayan zamlara da değindi.

Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemborg, İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Yunanistan, Finlandiya ve İrlanda’da maaşlar konusunda adım atılmamasını eleştiren Lagarde, ” söz verilen maaş zamlarını yerine getirmek zorundasınız ” dedi.

SONHABER.EU

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