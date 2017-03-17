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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İş hayatında kanser hastalarına da eşit muamele

Hollanda’da ABN AMRO, AkzoNobel, Deloitte, ManpowerGroup, Inalfa, Johnson & Johnson, PON, PostNL ve de Volksbank gibi önde gelen firmalar daha önce kanser olup hastalığı yenmiş veya hala hastalıkla mücadele eden kişilere de eşit şartlarda iş imkanı sunacaklarını açıkladı.

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İş hayatında kanser hastalarına da eşit muamele

İş ve Kanser adı altında çoğu firmaların kanser olmayan ve daha önce kanser olan kişilere eşit davranılacağı sözünü vermek için protokol imzalanacağı belirtildi. İnisyatifin oPuce tarafından üstlenildiği aktarılırken, kanserden iyileşen veya kanser olan kişilere de iş hayatında sağlıklı insanlarla eşit şartlarda imkanlar sunulması için atılan bu adım takdir edildi.

Kanserle mücadele etmiş veya eden kişileri hayattan uzaklaştırmak yerine aynı zamanda onlara moral açısından da destek olabileceğini savunulan bu sözleşmenin önemi vurgulandı.

Sözleşmenin önümüzdeki Cuma günü 2 Haziran tarihte imzalanacağı bildirildi.

SONHABER.EU

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