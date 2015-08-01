Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İspanya Kralından Türkiye turizmine destek

İspanya Kralı 6. Felipe, “Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum.” dedi.

A+A-

İspanya Kralından Türkiye turizmine destek

İspanya’nın başkenti Madrid’de bu yıl 37’ncisi düzenlenen uluslararası turizm fuarı FİTUR’da Türkiye standını ziyaret eden İspanya Kralı 6. Felipe, “Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum.” dedi.

Toplam 164 ülkeden 125 bin profesyonel katılımcı ve 108 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan FİTUR’daki Türkiye standı, Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, İspanya Enerji ve Turizm Bakanı Alvaro Nadal ve Madrid Özerk Yönetim Başkanı Cristina Cifuentes’i misafir etti.

FİTUR dolayısıyla Madrid’de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon tarafından Türkiye standında karşılanan Kral 6. Felipe, Türkiye’nin terör saldırıları nedeniyle yaşadığı acıları ve kayıpları İspanya olarak en derinden hissettiklerini ve Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi. İspanya Kralı, “Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum.” diye konuştu.

İspanya Kralı’nın desteğine teşekkür eden Bakan Yardımcısı Yayman da Kral’a Türkiye turizmini anlatan bir kitap ve lokum hediye etti.

Yayman, İspanyol heyetinin ziyaretinden sonra Türkiye standında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Sayın Kral’a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir incelik gösterdi. Bu, İspanyol ve Türk halkları arasındaki dostluğu göstermesi açısından çok önemli. Dünya, terörizme karşı bir ve beraber olmak durumdadır. Madrid’in acısı İstanbul’un acısıdır. İstanbul’un acısı da Sayın Kral’ın da ifade ettiği gibi İspanya’nın Madrid’in acısıdır. Bütün dünyada bir küresel terör tehdidi var. Teröre karşı dünya beraberce mücadele etmelidir. Eğer dünya ve insanlık, Paris, Madrid, Londra, Berlin veya İstanbul’daki bir terör saldırısına dur demezse dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor demektir.”

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ücreti mahkemeye taşınıyor Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ...

Türk tırlarından Avrupa’ya geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan dava yarın Avrupa Adalet Divanında görülecek....

Maddi sıkıntısı olanlara bir darbe de haciz bürolarından Maddi sıkıntısı olanlara bir darbe de ha...

Hollanda'da son yıllarda maddi sıkıntısı yaşayan binlerce vatandaşın haciz büroları tarafından en zayıf hedef olarak görüldüğü ve dolan...

İflas eden firmalara rağmen Van Haren yurtdışına açılıyor İflas eden firmalara rağmen Van Haren yu...

Hollanda'da son dönemlerde büyük ve bilinen markaların iflas haberlerinin ardından Van Haren yurtdışında onlarca mağaza açacağını duyur...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti İpek Soylu-Maria Irigoyen...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çift kadınlar müsabakala...

İspanya Kralından Türkiye turizmine destek İspanya Kralından Türkiye...

İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede ...

İngiltere’den Astana toplantısına destek İngiltere’den Astan...

İngiliz hükümeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek h...

Trump’ın BM adayı Müslümanların kayıt altına alınmasına karşı Trump’ın BM adayı M...

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump'ın BM Te...

Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ücreti mahkemeye taşınıyor Avrupa’da Türk tırlarında...

Türk tırlarından Avrupa’ya geçiş ücreti alınması uygulamasın...

Hollanda’da grip salgını devam ediyor Hollanda’da grip sa...

Hollanda'da Kasım ayından bu yana etkili olan grip salgınını...

” Polis devletin para kazanması için ceza kesemez ” ” Polis devletin pa...

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polisin kestiği cezala...

Cezaevinden kaçtı, polis heryerde onu arıyor Cezaevinden kaçtı, polis ...

Hollanda'da cezaevinde bulunan bir kişinin sağlık kontrolü i...

Saadet Partisi’nden referandum kararı Saadet Partisi’nden...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurul...

Gündüz de hız sınırı 130 km olacak Gündüz de hız sınırı 130 ...

Hollanda Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Schultz Temsilciler Mec...

VIDEO GALERİ