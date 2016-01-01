İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor

Hollanda’da Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde işsizliğin gerilemeye devam ettiğini bildirdi.

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Kasım 2015 tarihinde işsizlik oranının yüzde 5,6 olduğu belirtilirken bu oranın Aralık ayında 5,4’e gerilediği aktarıldı.

CBS Kasım ayında 482 bin kişinin işsiz olduğunu, Aralık ayında sayının 465 bine düştüğünü açıkladı. 2016 yılının son çeyreğinde işsizlik oranının her ay ortalama 9 bin düşüş gösterdiği bilgisi verildi.

Aralık 2015 tarihinde işsizlik oranının yüzde 6,6 olduğu ve son 1 yıl içerisinde özellikle inşaat, uitzend sektörü, metal ve teknik alanlarında istihdamın artması sonucu gençler arası işsizlik sayısının son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştığı belirtildi.

Son 10 yılda işsizlik oranında en sert düşüşün 2016 yılında yaşandığı vurgulandı.

SONHABER.EU