Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor

Hollanda’da Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde işsizliğin gerilemeye devam ettiğini bildirdi.

A+A-

İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor

Kasım 2015 tarihinde işsizlik oranının yüzde 5,6 olduğu belirtilirken bu oranın Aralık ayında 5,4’e gerilediği aktarıldı.

CBS Kasım ayında 482 bin kişinin işsiz olduğunu, Aralık ayında sayının 465 bine düştüğünü açıkladı. 2016 yılının son çeyreğinde işsizlik oranının her ay ortalama 9 bin düşüş gösterdiği bilgisi verildi.

Aralık 2015 tarihinde işsizlik oranının yüzde 6,6 olduğu ve son 1 yıl içerisinde özellikle inşaat, uitzend sektörü, metal ve teknik alanlarında istihdamın artması sonucu gençler arası işsizlik sayısının son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştığı belirtildi.

Son 10 yılda işsizlik oranında en sert düşüşün 2016 yılında yaşandığı vurgulandı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’dan Türkiye’ye ‘Bin çiftlik bin İnek’ Hollanda’dan Türkiye’ye ‘Bin çiftlik bin...

Türkiye’den gelen 17 kişilik iş adamları ve temsicilerinden oluşan KOSGEB heyeti Hollanda ziyaretlerini Özgazi Holding’i gezerek ve bil...

İspanya Kralından Türkiye turizmine destek İspanya Kralından Türkiye turizmine dest...

İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum." dedi....

Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ücreti mahkemeye taşınıyor Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ...

Türk tırlarından Avrupa’ya geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan dava yarın Avrupa Adalet Divanında görülecek....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor İşsizlik oranı düşmeye de...

Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından yapılan...

Hollanda’dan Türkiye’ye ‘Bin çiftlik bin İnek’ Hollanda’dan Türkiye’ye ‘...

Türkiye’den gelen 17 kişilik iş adamları ve temsicilerinden ...

Hep beraberdik Hep beraberdik

Çok deli doluyduk, belki de yaramaz çocuk dediklerinden çok...

İpek Soylu-Maria Irigoyen çifti Avustralya’ya veda etti İpek Soylu-Maria Irigoyen...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çift kadınlar müsabakala...

İspanya Kralından Türkiye turizmine destek İspanya Kralından Türkiye...

İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede ...

İngiltere’den Astana toplantısına destek İngiltere’den Astan...

İngiliz hükümeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek h...

Trump’ın BM adayı Müslümanların kayıt altına alınmasına karşı Trump’ın BM adayı M...

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump'ın BM Te...

Avrupa’da Türk tırlarından alınan geçiş ücreti mahkemeye taşınıyor Avrupa’da Türk tırlarında...

Türk tırlarından Avrupa’ya geçiş ücreti alınması uygulamasın...

Hollanda’da grip salgını devam ediyor Hollanda’da grip sa...

Hollanda'da Kasım ayından bu yana etkili olan grip salgınını...

” Polis devletin para kazanması için ceza kesemez ” ” Polis devletin pa...

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polisin kestiği cezala...

VIDEO GALERİ