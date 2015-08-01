İstihdam son beş yılın en iyi seviyesinde

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan rakamlara göre Hollanda’da geçtiğimiz yıl istihdam oranı son beş yılın en iyi seviyesine ulaştı.

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CBS’in verilerine göre 2016 yılının son çeyreğinde istihdam sayısı 53 bine ulaştı. Bu oranın son beş yılın en yüksek oranı olduğu belirtildi.

Sözleşmeli veya kadrolu çalışanlar için iş imkanı 46 bin olarak açıklanırken, şahıs firmalarda ise 7 bin olduğu bildirildi. İstihdam oranının en fazla ticaret, ulaşım ve gastronomi sektörlerinde etkili olduğu bilgisi verildi.

2016 yılında total istihdam oranı olarak belirlenen 167 binin 109 bininde flex çalışanlarının önplana çıktığı aktarılıyor.

Söz konusu dönemde işsizlik oranı 5,8’den 5,5’e gerilerken, işsizliğin özellikle 25 yaş altı gençlerde revaçta olduğu açıklandı.

SONHABER.EU