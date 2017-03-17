Kazakistan’dan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

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AA muhabirine konuşan Esimjanov, Güney Kazakistan Eyaletinin Çimkent kentinde tekstil sektörünü geliştirmek amaçlı 2005 yılında kurulan Serbest Ekonomik Bölge’de Türk şirketlerinin de aralarında bulunduğu 10 şirketin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 200 hektar alanı kapsayan serbest ekonomik bölgede tüm altyapının hazırlandığını belirten Esimjanov, yatırımcılar için vergi, yabancı işçi çalıştırmada kolaylıkların sağlandığını, doğalgaz, su ve elektrik için indirimlerin uygulandığını kaydetti.

Esimjanov, bölgenin iş alanlarını petrokimya sektörleriyle genişletmeyi planladıklarını dile getirdi.

Güney Kazakistan Eyaletinin Batı Çin- Batı Avrupa uluslararası transit koridoru üzerinde yer alması ve Çimkent’ten demir yolu hatlarının geçmesinin ithalat ve ihracatı kolaylaştırdığına dikkati çeken Esimjanov, demir yolunun serbest ekonomik bölgeye kadar ulaştığının altını çizdi.

Esimjanov serbest ekonomik bölgede faaliyet gösteren Türk yatırımcılarla etkileşim içinde olduklarını söyleyerek, “Türk-Kazak ortak şirketleri kurulmuştur. Ayrıca 5-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli’de düzenlenecek roadshow etkinliklerinde özel ekonomik bölgemizin iş imkanları tanıtılacaktır.” diye konuştu.

Türkiye’de tekstil sektörünün geliştiğine işaret eden Esimjanov, “Bu bağlamda Serbest Ekonomik Bölgemizde Türk şirketleriyle ortak iş projeleri artırma hedefi belirlenmiştir. Dolayısıyla Türk iş adamlarını özel ekonomik bölgemizde yatırım yapmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Üretimde yüzde 30 tasarruf

Serbest Ekonomik Bölgede halı üretimi yapan bir Türk firması Müdürü Oğuz Duru ise, Orta Asya ve Rusya piyasalarına çıkmak için 2012 yılında özerk bölgede Kazak ortaklarıyla birlikte bir halı fabrikası kurduklarını belirtti.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Duru yatırımlarında bu bağların faydasını gördüklerini kaydederek, “İki devletin yakınlığı karşılıklı desteğe dönüşmüş durumda ve bu destekten diğer Türk işadamlarının da faydalanmasını tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.

Duru, ekonomik bölgede vergi kolaylıklarının sağlandığını belirterek, “Kazakistan’da doğal gaz, elektrik, su ve işçi gücünün ucuz olması gibi faktörler halı üretiminde yüzde 30 tasarruf yapma imkanı sağlıyor.” diye konuştu.

-“Yatırımları 2-3 kat artırmayı hedefliyoruz”

Üretime başladıkları ilk dönemlerde iş gücü konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren Duru, “Kazakistan’ın ilk halı üretimi fabrikasıydık. Bunu 4 yıllık süreçte geliştirdik. İş gücünde ciddi zorluklar çektik. Türkiye’den kendi ustalarımızı getirdik. Daha sonra buradaki personellerimizi yetiştirip, Türkiye standardına yükselmelerini sağladık.” dedi.

“Orta Asya’da halıya her zaman ciddi bir talep var. Dolayısıyla pazarlamada sıkıntı yaşamadık.” diyen Duru, Avrasya Ekonomik Birliğine üye devletlerarasında ihracatta vergi muafiyetinin olduğunu hatırlattı.

Duru, ürünleri Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan’a İKEA firması üzerinden de Almanya, İngiltere ve Fransa’ya ihraç ettiklerini aktararak, üretimin yüzde 65’ini yurt içine, yüzde 35’ini de yurt dışına pazarladıklarını söyledi.

Fabrikalarındaki 5 tezgâhla ayda ortalama 250 bin metrekare halı ürettiklerini aktaran Duru, “Bu rakamı 5 yıllık planda 25 tezgaha çıkarmayı, bugüne kadar projeye yaptığımız toplam 35 milyon dolar civarında yatırımı da yakın gelecekte 2-3 kat artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

AA