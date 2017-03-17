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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

KLM-Air France ortaklığı başarısız oldu

Fransa havacılık enstitüsü ve Tilburg Üniversitesi’nden Niels Noorderhaven tarafından yapılan bir araştırmaya göre KLM-Air France ortaklığı kültür farklılığı nedeniyle başarısız oldu.

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KLM-Air France ortaklığı başarısız oldu

Foto: Youtube

De Telegraaf gazetesinin ulaştığı araştırma sonuçlarında, ” KLM ile Air France’ın ortaklığı beklentileri karşılamadı” ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Fransa havacılık enstütüsü’nden Philippe d’Iribarne ve Tilburg Üniversitesi’nden Niels Noorderhaven tarafından Air France ve KLM çalışanları arasında yapılan araştırmada çalışma anlayışında aşılamayacak kültür farklılıkları olması nedeniyle iki firmanın birbiriyle örtüşmediği ortaya çıkarıldı. Elde edilen sonuca göre ortaklığın başarısız olduğu yorumları yapıldı.

Araştırmacılar ortaklığın devam edebilmesi için iki firmanın birbirine değil rakiplerine odaklanmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Bu sayede 2013 yılından önceki başarı dönemin tekrar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

SONHABER.EU

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