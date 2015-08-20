Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kütükcü: yatırımcı Konya’da bürokrasiye takılmayacak

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Dünya Yatırım Promosyon Ajansları Birliği (WAIPA) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, yatırımcıları Konya’ya davet ederek, “Hiçbir yatırımcı bürokrasiyi sevmez. Biz Konya’da tüm kurumlar el birliği yaparak bürokrasiyi kaldırdık” dedi.

A+A-

Kütükcü: yatırımcı Konya’da bürokrasiye takılmayacak

MEVKA ile Dünya Yatırım Promosyon Ajansları Birliği (WAIPA)’nin düzenlendiği ve Türkiye’deki Kalkınma Ajansları ve WAIPA üyelerinin davet edildiği, ‘doğrudan yabancı yatırımlar tecrübe paylaşım ve eğitim’ programı gerçekleştirildi. WAIPA’nın İstanbul dışında başka bir ilde düzenlediği ilk etkinlik olma özelliği taşıyan programda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, davetlilere Konya’ya yatırım kazandırılması hususunda her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konya’ya yatırım yapan kazanır

Konya’nın yatırımcısına, her zaman kazandırdığını ifade eden Kütükcü, yatırımcının sevmediği bürokrasi konularını elbirliğiyle çözdüklerine işaret etti. Kütükcü, “Bir şehirde yatırım ve üretim iştahı varsa, o şehir yatırımcısına kazandırır. Bir kez daha tüm yatırımcıları Konya’ya yatırıma, yani kazanmaya davet ediyorum. Hiçbir yatırımcı bürokrasiyi sevmez. Biz Konya’da bürokrasiyi kaldırdık. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Kalkınma Ajansımız, tüm kurumlarımız ortak akılda hareket ederek, yatırımcıya her konuda en hızlı çözümü üretiyoruz. Bu birliktelikle son 4 yılda, Konya Organize Sanayi Bölgemize 350 milyon Euro’nun üzerinde uluslararası yatırım kazandırdık. İnşallah yeni yatırımlarla birlikte, bu rakam da artacak” şeklinde konuştu.

Anadolu sanayisi, taşıyıcı kolon haline geldi

Anadolu sanayisinin artık Türkiye’nin yeni taşıyıcı kolonu olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Kütükcü, son dönemlerde yapılan yatırımlar ile Anadolu kentlerinin potansiyelinin ortaya çıktığını belirtti. En fazla OSB alanı olan 10 şehirden 7’sinin Anadolu’da olduğuna işaret eden Kütükcü, “Ülkemizin en büyük 10 OSB’sinden 9’u Anadolu’da üretim yapıyor. Yani Anadolu’da bir üretim heyecanı var. Bu şehrin Sanayi Odası Başkanı olarak, ben Konya’da bu heyecanı gururla görüyorum. Zira Konya Organize Sanayi Bölgemiz, bugün Türkiye’nin 3. büyük organize sanayi bölgesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konya, tüm yatırımcılarla bütünleşmeli

MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger de, 2 gün sürecek eğitim programında alanında uzman konukların yatırım destek ofisi çalışanlarına deneyimlerini aktaracağını söyledi. Ülger, programın uluslararası çapta iş birliğinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Son olarak konuşan WAIPA ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise, Konya’nın büyük-küçük yatırımcı göz ardı etmeden gelen yatırımcılarla bütünleşmesi gerektiğini ifade etti. WAIPA’nın Türkiye’de İstanbul dışında yapmış olduğu ilk toplantının Konya’da olduğunu belirten Ermut, “Konya’da iki gün boyunca yapılacak toplantı oldukça önemli. Burada konuşma yapacak olan yabancı ajans ve şirket temsilcilerini iyi dinleyip analiz etmek gerekiyor. Yapılacak bilgi paylaşımlarında da gelen tüm paydaşlar toplantıdan çok şeyler kazanacaklardır” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından program sunumlar ile devam etti.

kso.org.tr

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü...

Avrupa'da otomotiv satışları Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 13 milyon 868 bine ulaştı. ...

AB, “ucuz işçiliği” bitiriyor AB, “ucuz işçiliği” bitiriyo...

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik içerisinde "ucuz işçiliği" engellemeye yönelik düzenleme üzerinde uzlaşı sağladı. Düzenleme özelli...

” Çiçeğin başkenti Hollanda ” için üretim yapacaklar ” Çiçeğin başkenti Hollanda ”...

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda için çiç...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
‘ Avrupa’nın kendi sorunları ve korkuları var ‘ ‘ Avrupa’nın ...

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Batı Balkan ülkelerinin tamam...

Almanya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları bir araya geldi Almanya ve Türkiye’...

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, ...

Almanya’daki sığınmacılarla ilgili korkunç iddia Almanya’daki sığınm...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki sığınmacıların bazı özel gü...

Hollandada ötenazi kliniği talepleri karşılıyamıyor Hollandada ötenazi kliniğ...

Hollanda'da 2012 yılında açılan ülkenin ilk özel ötenazi kli...

Avrupa liglerinde en az gol yiyen file bekçileri Avrupa liglerinde en az g...

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2017-18 sezonunda maç başı ...

DEAŞ’a katılan Fransızların yüzde 20’si hala sosyal yardım alıyor DEAŞ’a katılan Fran...

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransızların, Suriye ve Irak'tay...

BM: Han Şeyhun’daki kimyasal silah saldırısını rejim güçleri düzenledi BM: Han Şeyhun’daki...

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan...

3.Dünya Gazeteciler Şurası için Türk dünyası gazetecileri Kazakistan’da buluştular 3.Dünya Gazeteciler Şuras...

Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından, Kazakistan ile K...

Kütükcü: yatırımcı Konya’da bürokrasiye takılmayacak Kütükcü: yatırımcı Konya&...

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Dünya Yatırım Promosyon Ajansları...

‘Mozart kulağı’na sahip genç müzisyen senfoni yazıyor ‘Mozart kulağı̵...

Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Ö...

VIDEO GALERİ