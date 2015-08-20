Kütükcü: yatırımcı Konya’da bürokrasiye takılmayacak

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MEVKA ile Dünya Yatırım Promosyon Ajansları Birliği (WAIPA)’nin düzenlendiği ve Türkiye’deki Kalkınma Ajansları ve WAIPA üyelerinin davet edildiği, ‘doğrudan yabancı yatırımlar tecrübe paylaşım ve eğitim’ programı gerçekleştirildi. WAIPA’nın İstanbul dışında başka bir ilde düzenlediği ilk etkinlik olma özelliği taşıyan programda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, davetlilere Konya’ya yatırım kazandırılması hususunda her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konya’ya yatırım yapan kazanır

Konya’nın yatırımcısına, her zaman kazandırdığını ifade eden Kütükcü, yatırımcının sevmediği bürokrasi konularını elbirliğiyle çözdüklerine işaret etti. Kütükcü, “Bir şehirde yatırım ve üretim iştahı varsa, o şehir yatırımcısına kazandırır. Bir kez daha tüm yatırımcıları Konya’ya yatırıma, yani kazanmaya davet ediyorum. Hiçbir yatırımcı bürokrasiyi sevmez. Biz Konya’da bürokrasiyi kaldırdık. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Kalkınma Ajansımız, tüm kurumlarımız ortak akılda hareket ederek, yatırımcıya her konuda en hızlı çözümü üretiyoruz. Bu birliktelikle son 4 yılda, Konya Organize Sanayi Bölgemize 350 milyon Euro’nun üzerinde uluslararası yatırım kazandırdık. İnşallah yeni yatırımlarla birlikte, bu rakam da artacak” şeklinde konuştu.

Anadolu sanayisi, taşıyıcı kolon haline geldi

Anadolu sanayisinin artık Türkiye’nin yeni taşıyıcı kolonu olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Kütükcü, son dönemlerde yapılan yatırımlar ile Anadolu kentlerinin potansiyelinin ortaya çıktığını belirtti. En fazla OSB alanı olan 10 şehirden 7’sinin Anadolu’da olduğuna işaret eden Kütükcü, “Ülkemizin en büyük 10 OSB’sinden 9’u Anadolu’da üretim yapıyor. Yani Anadolu’da bir üretim heyecanı var. Bu şehrin Sanayi Odası Başkanı olarak, ben Konya’da bu heyecanı gururla görüyorum. Zira Konya Organize Sanayi Bölgemiz, bugün Türkiye’nin 3. büyük organize sanayi bölgesi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konya, tüm yatırımcılarla bütünleşmeli

MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger de, 2 gün sürecek eğitim programında alanında uzman konukların yatırım destek ofisi çalışanlarına deneyimlerini aktaracağını söyledi. Ülger, programın uluslararası çapta iş birliğinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Son olarak konuşan WAIPA ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise, Konya’nın büyük-küçük yatırımcı göz ardı etmeden gelen yatırımcılarla bütünleşmesi gerektiğini ifade etti. WAIPA’nın Türkiye’de İstanbul dışında yapmış olduğu ilk toplantının Konya’da olduğunu belirten Ermut, “Konya’da iki gün boyunca yapılacak toplantı oldukça önemli. Burada konuşma yapacak olan yabancı ajans ve şirket temsilcilerini iyi dinleyip analiz etmek gerekiyor. Yapılacak bilgi paylaşımlarında da gelen tüm paydaşlar toplantıdan çok şeyler kazanacaklardır” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından program sunumlar ile devam etti.

kso.org.tr