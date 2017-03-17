Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kuveytli bakandan Türk müteahhitlere açık çek

Kuveyt, ülkesindeki Türk yatırımlarını arttırmak istiyor.

A+A-

Kuveytli bakandan Türk müteahhitlere açık çek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın katılımıyla “Ülkelerarası Potansiyel İşbirliği Toplantısı” düzenlendi. Toplandıda konuşan er-Rudan, Kuveyt’in serbest piyasaya dayalı, rekabet özgürlüğü bulunan bir ülke olduğunu kaydederek, Anayasa, hukukun üstünlüğü, vicdan hürriyeti, inanç ve benzeri özgürlükler açısından Kuveyt’in Körfez’de ön plana çıktığını söyledi.

TÜRKİYE 10 EKONOMİ ARASINA GİRER

Kuveyt’te yatırım yapanların önüne çıkması muhtemel sıkıntı ve engelleri kaldırmaları gerektiğini dile getiren er-Rudan, “Bu engelleri ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Bizlere iletilen talepler çerçevesinde varsa gecikme gereken yapılmalı” diye konuştu. er-Rudan, Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mevcut anlaşmalarla yetinilmemesi gerektiğini dile getirerek, ülkelerin karşılıklı ciddi potansiyel barındırdığını aktardı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın Türkiye’ye beklenen bir ziyareti bulunduğunu hatırlatan er-Rudan, şu andan başlayarak bu ziyaret sırasında imzaya koyulabilecek anlaşmalar hazırlanmasını istedi. er-Rudan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik temellere dayandığını belirterek, “Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Takdir ediyor ve başarısını tebrik ediyoruz. En yakın zamanda ilk 10 ülke arasına girmesini temenni ediyoruz. Birlikte atacağımız adımlar var. Bunları iş birliğiyle atabiliriz” ifadelerini kullandı.

ENGELLERE TESLİM OLMAYALIM

er-Rudan, Türkiye ile Kuveyt’in kalkınmasına katkıda bulunacak ekonomik yatırımlara, sağlam ve sürdürülebilir ilişkilere önem vermeleri gerektiğini vurguladı. “Kuveyt’te Türk yatırımcıların sayısını artırmak başlıca hedeflerimizdendir. İşinizden, teknolojilerinizden, işçilerinizden gayet memnunuz.” diyen er-Rudan, ülkesinde, altyapı, üst yapı ve konut gibi alanlarda 20 milyar dolar tutardan fazla iş yapılacağını bildirdi.

er-Rudan, petrol fiyatlarının düşüşünün kendileri olumsuz etkilediğini, bunun zararını ticarete önem vererek giderebileceklerini kaydederek, Kuveyt’in ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Kuveyt’teki ekonomik gelişmeler ve yatırımlardan bahseden er-Rudan, yatırımlar önünde bürokratik engeller olduğu yönündeki şikayetleri kabul ettiğini, bunlara teslim olmamaları gerektiğini anlattı.

POZİTİF AYRIM İÇİN EMİR VERDİ

Türk iş adamlarını, yatırımcıları dinleyeceklerini dile getiren er-Rudan, “Hedeflerimiz büyük. Önemli olan sizi dinlemek. Yapılabilecekleri hemen yapmak, yapılacakları da listeye koymak. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı, pek çok alanda öne çıkan kabiliyetleri, kaliteli ürünleri bulunduğunu dile getiren er-Rudan, Türk ürünlerinin Avrupa ile rekabet etiğini hatta onun daha da önüne çıktığını bildirdi. Bakan er-Rudan, Türk müteahhitlerine daha fazla ihale verilmesine ilişkin bir talep üzerine, “İhalalerde Türk şirketlerine daha fazla fırsat tanınması için arkadaşlarımla konuşacağım ve ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız” dedi.

HEDEF HACMİ 6 KAT ARTTIRMAK

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, ticaret hacminin son 10 yılda 2 katına çıktığını, 542 milyon dolara ulaştığını anlattı. Vardan, “2020’de 3 milyar dolara ulaşacağız. Mevcut hacmi 6 katına çıkaracağız. Kuveyt’te imzaladığımız hacim 6,6 milyar dolara ulaştı” dedi. Vardan, bugün Türkiye’de 271 Kuveytli şirket bulunduğunu belirterek, özellikle gayrimenkul, ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktardı. Vardan, “Kuveytli kardeşlerime ricam var. Türkiye’de yatırım yapmaya ortaklık yapmaya devam edin” dedi.

Haber7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Zengin ülke Hollanda’da yoksulluk artıyor Zengin ülke Hollanda’da yoksulluk ...

Refah düzeyi yüksek bir ülke olan Hollanda'da dört yıldan fazla yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısında ciddi artış yaşanıyor....

ABN Amro’dan yüzük ve kol saati ile ödeme imkanı ABN Amro’dan yüzük ve kol saati il...

Hollanda'da ABN Amro banka kartını kullanmadan içerisinde NFC-çip bulunan yüzük ve kol saati ile ödeme yönteminin test aşamasını başlat...

Hollanda’da yerli tatilci sayısı artıyor Hollanda’da yerli tatilci sayısı a...

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından hazırlanan rapora göre Hollanda'da yurtiçinde tatil yapmayı tercih eden vatandaş sayısı yüksel...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kabe’ye saldırı son anda engellendi Kabe’ye saldırı son...

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye terör saldırısın...

5 Metre uzunluğunda yılan bulundu 5 Metre uzunluğunda yılan...

Polis, Hollanda'da bir tren yolu civarında yaklaşık 5 Metre ...

Hollanda’da 100 gündir hükümet kurulamıyor Hollanda’da 100 gün...

Hollanda'da 15 Mart genel seçimlerin ardından tam 100 gün ge...

Almanya’da 150 Türk takibe alındı Almanya’da 150 Türk...

Almanya'nın, FETÖ’cülerin verdiği uydurma listelerle Türk av...

Zengin ülke Hollanda’da yoksulluk artıyor Zengin ülke Hollanda̵...

Refah düzeyi yüksek bir ülke olan Hollanda'da dört yıldan fa...

İçme suyuna zam gelebilir İçme suyuna zam gelebilir...

Alman Federal Çevre Dairesi, içme suyunun yakında yüzde 45 d...

Saldırıda can kurtaran Mohammad kahraman ilan edildi Saldırıda can kurtaran Mo...

Belçika'da Brüksel Merkez Tren İstasyonu’nda son anda önlene...

Kuveytli bakandan Türk müteahhitlere açık çek Kuveytli bakandan Türk mü...

Kuveyt, ülkesindeki Türk yatırımlarını arttırmak istiyor....

Türkiye, Rusya ve İran birlikte hareket edecek Türkiye, Rusya ve İran bi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de çatışmasızlık alan...

Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya yanıtı Türkiye’den Yunanis...

Ayasofya'da düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğine karşı tepki ...

VIDEO GALERİ