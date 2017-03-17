Kwantum’un sahibi Leen Bakker’ı satın alıyor

A+A-

Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu ACM tarafından yapılan açıklamada, GEM Benelux’ın Leen Bakker’ı satın almasında bir sakınca görülmediği bildirildi.

ACM, satışın haksız rekabete neden olmadığını ve Leen Bakker personelinin çalışma şartlarını olumsuz yönde etkilemediğini ve istihdam konusunda mağduriyetin de söz konusu olmadığına karar verdiğini açıklayarak satışa onay verdiğini duyurdu.

Leen Bakker 1998 yılından bu yanan Blokker Holding’in bünyesinde bulunuyordu. Blokker Holding’in geçtiğimiz yıl 180 milyon euro açığı olması nedeniyle Blokker ve Marskramer dışındaki mağazaları elden çıkarmak istediğini açıklamıştı.

SONHABER.EU