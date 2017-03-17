La Place 1169 tecrübesiz personel arıyor

V&D’nin iflas etmesinin ardından Jumbo Groep marketler zinciri tarafından satın alınan La Place, Hollanda’nın çeşitli kentlerinde açılacak olan 50 restoran için personel arıyor.

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Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Nijmegen, Breda, Middelburg ve Maastricht gibi büyük kentlerde açılacak olan La Place restoranlarında farklı pozisyonlar için 1169 personele ihtiyaç olduğu açıklandı. Bu konuda tecrübe şartı belirlemeyen La Place, çalışanlarına eğitim imkanı sunacağını da belirtti.

2016 yılı başlarında Jumbo Groep tarafından satın alınan La Place’ın Kanadalı firma Hudson’s Bay mağazalarında açılacağı bilgisi verildi.

SONHABER.EU