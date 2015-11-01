Leenbakker satılıyor

Hollanda’da önde gelen firmalar arasında yer alan Blokker Holding, bünyesinde bulunan Leenbakker mağazasının satılacağını duyurdu.
Blokker tarafından yapılan açıklamada Leenbakker’ın Gilde Equity Management firmasına satılacağı belirtildi.
Leenbakker mağazalar zincirinde yaklaşık 2300 kişinin çalıştığı ve satış nedeniyle çalışanların mağdur edilmeyeceği bildirildi.
Daha önce kamuoyu ile paylaşılan bilgilerde 200 Blokker ve Marskramer mağazalarının kapatılacağının yanı sıra Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar ve Leen Bakker mağazalarının satılacağı aktarılmıştı.
SONHABER.EU
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