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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Maaşlarda kesinti yapan Uitzendbureau’lara ceza

Hollanda’da çalışanların maaşlarında kesinti yaptıkları veya çalışma saatlerindeki düzensizlikler ve düşük maaş gibi konular nedeniyle uitzendbureau’lara milyonlarca euro ceza kesildi.

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Maaşlarda kesinti yapan Uitzendbureau’lara ceza

SZW müfettişliği uitzendureau’lara toplam 1,3 milyon euro ceza kesti. 500 uitzendbureau’nun incelendiği ve bunlardan çoğunun özellikle çalışma saatleri, maaşlarda kesinti ve düşük maaş gibi şartlara uymadıkları gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi.

Özellikle Polonyalı işçilerin mağdur edildiği bildirilirken, bu durumun en çok sanayi, gastronomi, metal, sera ve bahçe, perakende, inşaat ve temizlik gibi sektörlerde öne çıktığı aktarıldı.

Hollanda’da 12 bin uitzendbureau bulunurken, yıllık yaşlaşık 770 bin kişinin uitzendkracht olarak çalıştığı bildiriliyor.

SONHABER.EU

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