Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Maaşlarını alamayan Türk işçiler greve gitti

Aylardır maaşlarını alamayan Türk işçiler greve gitti. İş veren RATP ise imajımız zedelendi diyip davacı oldu.

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Maaşlarını alamayan Türk işçiler greve gitti

Fransız inşaat devi VINCI’ye bağlı şirkete taşeron olarak çalışan Türk işçiler aylardır maaşlarını alamadıkları için işi bıraktı. Paris’in en yoğun metrosu Chatelet’de çoğunluğu Türk işçilerden oluşan 32 kişi, aylardır maaşlarını almadıkları için grev kararı aldı. RATP tarafından Chatelet metrosunda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında görev yapan Türk işçilerden bazıları 8 aydır maaşsız çalışıyor.

İş sözleşmeleri yok, kanserojen maddelerle çalıştırılıyorlar!

Fransız sendikası CGT yetkilileri de şantiyeye giderek Türk işçilere destek verdi. Sendika yetkilileri, gece çalışan işçilerin, iş sözleşmesi ve maaş bordrosu olmadan çalıştırıldığını duyurdu. Ayrıca amiante gibi kanserojen kimyasal maddelere temas eden işçiler için hiçbir güvenlik önlemi de alınmadığı kaydedildi. CGT yetkilileri Türk işçilerinin maruz bırakıldığı durum için ‘skandal’ ifadelerini kullandı.

Vinci’den kısa açıklama: İnceliyoruz

İnşaat devi Vinci’den yapılan kısa açıklamada taşeron şirket FH Service tarafından çalıştırılan işçilerin durumunun görüşüldüğü duyuruldu. Ancak işçilerin şikayetleri ile ilgili nasıl bir önlem alınacağı yönünde ise hiç bir bilgi verilmedi.

RATP imajımız zedelendi diyip şikayetçi oldu

İnşaatın sahibi RATP ise şantiyede işlerin durması ve medyaya yansıyan imajdan dolayı X’e karşı şikayetçi oldu. Şimdiye kadar 12 ayda 258 kontrol gerçekleştirdiklerini 15 anormal durumun tespit edildiği kaydedildi. Bunların 2’sinin FH service ile ilgili olduğuna dikkat çekildi.

KAYNAK ARTI33.COM

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