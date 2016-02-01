Maddi sıkıntısı olanlara bir darbe de haciz bürolarından

Hollanda’da son yıllarda maddi sıkıntısı yaşayan binlerce vatandaşın haciz büroları tarafından en zayıf hedef olarak görüldüğü ve dolandırıldığı ortaya çıktı.

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Haciz bürosu denetleme kurumu Bureau Financieel Toezicht (BFT) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre BSR haciz bürosunun yıllardır vatandaşı kandırdığı saptandı.

BFT, Den Haag ve Rotterdam kentlerinde bulunan BSR haciz bürosu şubelerinde vatandaşlardan olduğundan fazla ücret alınarak özellikle maddi sıkıntısı olan kişilerin hedef alındığını belirtti. Zaten çaresiz olan vatandaşları ”haciz gelecek” yöntemiyle korkutarak dosya masraflarını ikiye katlayıp dolandıran BSR’in yaptığı yolsuzlukların iflas ettikten sonra ortaya çıktığı bildirildi.

BSR’in son dönemlerde yaşadığı maddi sorunları çözebilmek için vatandaştan fazla ücret talep ettiği tahmin ediliyor.

Daha önce de bakanlıklar tarafından yapılan uyarılarda haciz bürolarının vatandaşları kandırdığı, hatta psikolojik şiddet kullandığı gerekçesiyle kampanyalar başlatmış modern tefeciliğe son verilmeye çalışılmıştı.

Tüketici ve Piyasa Kurulu (ACM) ve Finans Piyasaları Denetleme Kurulu (AFM) haciz bürolarını takibe alacağını ve yapılan usülsüzlüklere karşı vatandaşı korumak için mücadele edeceklerini ortak bir bildiride kamuoyu ile paylaşmıştı.

SONHABER.EU