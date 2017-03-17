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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Mağazaların yüzü gülüyor

Hollanda’da 2017 yılının ilk çeyreğinde mağaza satış cirosunun geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 4,8 artış gösterdiği belirtildi.

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Mağazaların yüzü gülüyor

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan rakamlarda, online satışlar yüzde 14,8 artmış olsa da genel anlamda bakıldığında doğrudan mağaza satışlarının 1 yıl içinde yüzde 13,6’dan yüzde 16,4’e yükseldiği aktarıldı.

Özellikle süpermarketlerin cirolarında ciddi artış olduğu ve son yıllarda yaşanan ekonomik krizin ardından yükselişlerin tüketiciye de olumlu yansıdığı belirtiliyor. Konut sektörünün de toparlamaya başlamasıyla ev gereçleri/mobilya mağazaları cirosu yüzde 10,8 arttı.

SONHABER.EU

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