Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Merkel’den Alman firmalara sınırlama

Alman hükümeti, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma kararı aldı.

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Merkel’den Alman firmalara sınırlama

Die Welt’de yer alan ve Alman Haber Ajansı’nın (dpa) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik Hermes garantileri 1.5 milyar euro ile sınırlandırılacak.

Alman hükümetinin bu adımı, Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıyı artırmak üzere attığına dikkat çeken dpa, Türkiye için Hermes garantileri hacminin 2015 yılında 2.1 milyar euro olduğunu, 2016 yılında 1.1 milyar euro’ya düştüğünü kaydetti.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

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