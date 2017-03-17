MEYDAN adeta “Hodri meydan” dedi

Bir yıl kadar önce Rotterdam Zuid’de (Bijerlaandslaan) hizmet vermeye başlayan Meydan Restoran, yeni ve genç ortağı ile sektöre yeniliklerle giriyor.

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Hollada’da tanınmış iş adamlarından ve organizatörlerden Tahsin, Özer, oğlu Sefa Özer’i Yalçın Ersoy’a ortak ederek iş dünyasına ilk adımını attırdı.

Deneyimli iş adamı ve Meydan Restoran’ın sahiplerinden Yalçın Ersoy, restoranın yenilereke bölgelerinde bulunan 178 değşik ulustan insanların ordak damak zevklerine uygun menu ile hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlere imkan vererek önlerini açmanın ve onların fikir ve düşüncelerinin değerli olduğunu vurgulayan Tahsin Özer ise, oğlunun Yalçın Ersoy ile ortaklığını şu şekilde değerlendirdi: “ Oğlum buranın müdürlüğünü yapacak. Yalçın bey gibi tecrübeli bir insandan öğreneceği çok şey var. Biz onun yeni fikirlerinden, o da bizim tecrübelerimizden faydalanarak Meydan Restoranı sektörün gözdesi yapacağız inşallah” dedi.

Cağ Kebabı’nın adresi olacak

İç döşemesi ve dekorasyonunun yanı sıra logosu da değilen Meydan Restoran’daki en büyük yeniliklerden birisi de Erzurum’un ünlü Cağ Kebabı’nın menüde yer alması.

Güler yüzlü genç ve dinamik personelin hemen dikkat çektiği restoranda işlerinde uzman, aşçıların olması müşteri memnuniyetini artırdığı gözlenen Meydan restoranda verilen “ortalık ve yenilik” daveti de oldukça renkli geçti.

Davete Feyenoord Belediye Başkanı Fatih Elbay, Hollanda Türk Federasyon Başkanı Murat Gedik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, HOKAF Başkanı Mustafa Duyar, JİLPAQ sahibi ve HOTİAD adına Faruk Halıcı, Hollanda Yozgatlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Hollanda Kayserililer Vakfı Başkanı Hasan Tekten, Alps Impex sahibi Bekir Karakoç, Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, işadamları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Hedefimiz Hollanda genelinde şubeler açmak

Davetliler onuruna verilen ziyafette Cağ Kebabı ana yemek olarak ikram edildi. Ziyafet öncesi Tahsin Özer ve Fatih Elbay davetlilere hitaben birer konuşma yaptı. Özer konuşmasında “Meydan’ı bir marka olarak ülke geneline yaymak için her iki yılda bir, farklı şehirlerde Meydan Restoran’ın şubelerini açmayı hedefliyoruz” dedi.

Elbay ise konuşmasında Feyenoord ilçesinin böyle güzide bir işyerine daha kavulması beni ziyadesi ile mutlu etmektedir. Ben Türk ve Hollandalı olarak vatandaşlarımın bu ülkeye yaptıkları hizmer ve yatırımlardan guru duyuryorum. Özellikle benim başında bulunduğum bir ilçeye ve genç bir kardeşimizin bu işin başında olması benim için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Kendilerini tebrik ediyor bol kazançlar diliyorum” dedi.

İş dünyasına adım atan Sefa Özer ise gecenin sonunda yaptığı değerlendirmede duygularını şöyle dile getirdi: “ Başta bana güvenen ve bu imkanı sağlayan Babamı ve Yalçın ağabeyimi mahcup etmemek için tüm gücümle çalışacağımı söylemek isterim. Daha sonra sektörü araştırmaya ve yenilikleri takip ederek müşterilerimizn hizmetine sunmak için sürekli çalışmam gerektiğinin bilincindeyim. Büyüklerimizin duası, müşterilerimizin memnuniyeti ile başaracağıma inancım tam” dedi

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