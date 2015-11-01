Moody’s’ten küresel ekonomiye ilişkin değerlendirme

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, gelecek dönemde küresel ekonomideki ivmenin korunmasının beklendiğini, Avrupa’da ise politik risklerin devam edebileceğini açıkladı.

Kuruluştan yapılan açıklamada gelişen piyasa ekonomilerindeki ılımlı ivmenin ve gelişen ülkelerde ise potansiyele yakın aktivitenin bu yıl küresel ekonominin büyümesine yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada küresel ekonomideki görünümün, ABD’de ticaret ve göç gibi bazı konularda olası politika değişikliklerinden olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Açıklamada G20 ülkelerinin ortalama büyümesinin 2016 yılındaki yüzde 2,6 seviyesinden 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 3 seviyesine yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişen ekonomilerin bu yıl ekonomik büyümesinin yüzde 4,8, gelişmiş ekonomilerin ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Moody’s açıklamasında ayrıca Almanya ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahmininin yüzde 1,5’ten 1,6’ya, gelecek yıl için ise 1,4’ten 1,6’ya yükseltildiği kaydedildi.

“Avro Bölgesi’ndeki politik riskler ön planda olacak”

Açıklamada bu yıl Avro Bölgesi’ndeki politik risklerin ön planda olacağı, “Kurulu düzen karşıtı (anti-establishment) partilerin Fransa, Almanya ve Hollanda’daki seçimler öncesinde desteklerini artırması riski söz konusu. İtalya ise erken federal seçimlere gidebilir.” ifadelerine yer verildi.

Moody’s’in Kıdemli Analisti ve Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil, “Seçim sonuçlarının bu yönde gerçekleşmesi, ülkelerin Avro Bölgesi’nden ayrılmasına neden olabilir. Bu da Avrupa’da yenide krizin oluşmasına neden olabilir.” ifadelerini korkuttu.

Moody’s’in Direktör Yardımcısı Elena Duggar ise, “ABD’nin ticaret politikasının küresel ticari akışı olumsuz etkilemesi ve küresel ekonomiye zarar vermesi ekonominin karşı karşıya kaldığı önemli riskler arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak AA