MÜSİAD Amsterdam açıldı, sırada Rotterdam var

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Dün düzenlenen iki törenle hizmete giren MÜASİAD Amsterdam şubesinin açılışında Hollanda’da bulunan Türk iş adamları yoğun ilgi gösterdi.

İlk tören MÜSİAD Genel Başkanı ve Nail Olpak ve beraberindeki heyetle birlikte yaklaşık 100 işverenin katılımı ile MÜSİAD Amsterdam binasında gerçekleşti. Öğlen saatlerinde gerçekleşen ilk törenin ardından akşam Park Plaza Otelde gerçekleşen törene ise 300 civarında işadamı ile birlikte MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, T.C. Lahey Büyükelçisi Zeynep Sibel Algan, T.C. Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, T.C. Lahey Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri M.Tayfun Erkan, Amsterdam Nieuwe West Belediye başkanı Ahmet Baadoud ile birlikte MÜSİAD Hollanda ve MÜSİAD Amsterdam üyeleri katıldı.

Davetliler onuruna verilen akşam yemeği öncesinde Amsterdam West Belediye Başkanı Ahmet sırası ile Amsterdam MÜSİAD Başkanı Ümit Akbulut, Hollanda MÜSİAD Başkanı Ali Bekdur, Amsterdam Nieuwe West Belediye başkanı Ahmet Baadoud, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Selvi, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve T.C Lahey Büyükelçisi Zeynep Sibel Algan birer konuşma yaptılar.

Ümit Akbulut, davetlilere yaptığı selamlama konuşmasında MÜSİAD Amsterdam hakkında bilgi verdi. Ali Bekdur ise davetlilere katılımları ve böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Amsterdam Nieuwe West Belediye başkanı Ahmet Baadoud, böyle bir kuruluşun kendi şehrinde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk işadamlarının başarılarını gıpta ile izlediğini, MÜSAİD’ın dünya coğrafyasında çok geniş bir alanda etkin olmasını hem Amsterdam hemde Hollanda için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Selvi, Amsterdam Şubesinin bu yıl hizmete açılan 7.Şube olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konumasında 2017 yılında ise 10 değişik noktada daha şube açılacağı müjdesini verdi.

Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuştu

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, ekonomiden çok gündeme damgasını vuran olaylara ve özellikle Türkiye’de ve dünyada yaşanan terör olaylarına değindiği konuşmasına Terörü lanetleyerek ve Ankara’da terör kurbanı Rusya Büyükelçi Karlov’u şahsen tanıdığını belirterek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Karlov’un ailesine ve Rus halkına başsağlığı dileyen Olpak, “ Terör acılarımız ne kadar artırsa da başarıya ulaşamayacak. Terörün dili, dini, milliyeti yoktur. İstanbul, Kayseri, Ankara’da ne ise Paris, Berlin, Zürih’de de aynıdır” dedi.

15 Temmuz’da darbe girişiminin başarısız olması sonucu artan teröre bir hafta içinde İstanbul’da ve Kayseri’de onlarca insanımızı kurban verdiğimizi vurgulayan Olpak,n” 15 Temmuz Maskeli Darbe girişimini ne yazıkki dostlarımıza anlatmakta zorlandık. Her ne kadar siyasiler gibi konuşuyor olsam da biz Siaysi bir kuruluş değiliz. Fakat Terörden en çok etkilenen kesimiz. MÜSİAD Türkiye’nin en yaygın bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Yurt dışında ilk şubemizi 1993’de Almanya’da ardından 1994’de ise Hollanda’da açtık. Şu anda geldiğimiz nokta Türkiye’de 86 nokta, Türkiye dışında 68 ülkede 181 noktada varız. MÜSİAD’ın günden güne büyümesini ben Arı kovanının oğul vermesine benzetiyorum. Hollanda’da önümüz yıl daha başka yeni şubelerde açılacaktır. Hollanda ile olan mevcut yıllık ticaret hacmimiz 6 milyar dolardır. İnşallah karşılıklı iş birliği ile bu rakam daha yukarılara çıkacaktır. MÜSİAD olarak amacımız hedefimiz budur.” Dedi.

Olpak konuşmasının sonunda yine teröre değinerek, “ 15 Temmuz’da başarıya ulaşamayan FETÖ ve benzer terör örgütleri kaos çıkarmak için var güçleri ile çalışıyorlar. Bizler bu tuzaklara düşmemek için çok dikkati olmak zorundayız. Fakatsız ve amasız her türlü terörün karşısındayız” dediği konuşmasını davetlilere teşekkür ederek bitirdi.

Çiçeği burnunda T.C. Lahey Büyükelçisi Zeynep Sibel Algan, daha koltuğuna oturmadan, Din İşleri Müşavir vekili Yusuf Acar’ın ajanlık yaptığı iddiası ile Hollanda Dış İşleri bakanlığına çağrılmıştı.

Hollanda’da göreve başlayalı henüz 3 hafta olan Büyükelçisi Zeynep Sibel Algan son konuşmacı olarak kürsüye geldi. Algan konuşmasında Türkiye ile Hollanda arasındaki 400 küsur yıllık köklü dostluğa vurgu yaparak, MÜSİAD’ın bu dostluğun pekişmesinde önemli bir görevi olduğunu söyledi ve MÜSİAD yöneticilerini tebrik edip kutladı.

Yöneticilerin toplu olarak MÜSİAD Amsterdam’ın açılış kurdelesini kesmesinin ardından Genel Başkan Nail Olpak, Büyükelçi Algan’a ve Amsterdam Nieuwe West Belediye başkanı Ahmet Baadoud’a birer hediye takdim etti.

Daha sonra davetliler onuruna verilen yemeğin ardından tören akşam 22:00 civarlarında son buldu.

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