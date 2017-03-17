MÜSİAD’dan gözlerden uzak toplantı!

Geçtiğimiz hafta sonu sessiz sedasız bir araya gelen MÜSİAD’ın Avrupa’daki kurmayları aldıkları önemli kararlar için düğmeye bastı.

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Rotterdam Meent’de bulunan Simit Sarayı’nda Son Haber Muhabirinin tesadüfen denk geldiği ve aldığı haberlere göre; Müsiad önümüzdeki günlerde Hollanda’da 3 şube daha açmak için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı; MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD Avrupa Teşkilatlanma Koordinatörü Burhan Sağlam, MÜSİAD Hollanda başkanı Ali Bekdur, MÜSİAD Rotterdam başkanı Ali Kondu, MÜSİAD Amsterdam başkanı Ümit Akbulut, MÜSİAD Utrecht başkanı Ali Köklü, MÜSİAD Rotterdam Başkan yardımcısı Mustafa Duyar, MÜSİAD eski başkanlarından Sinan Tosun ve Gülali Alkılıç’ın hazır bulunduğu gözlerden uzak Rotterdam toplantısının amacı hakkında Son Haber’e konuşan MÜSİAD kurmayları, toplantının amacını MÜSİAD’ın vizyonu misyonu, yapacağı faliyetler hakkında diyerek açıkladılar.

Başta Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısı ile yapacakları anma proğramı olmak üzere, Avrupalı iş adamları ile Türkiye ve dünyanın farklı ülkeleri arasında kurulan ekonomik, yatırım ve karşılıklı işbirliği çalışmalarına hız verilmesi yönünde kararlar alındığını belirttiler.’

Önümüzdeki günlerde alınan kararlar ve faaliyetler hakkında daha geniş bilgi verileceği belirtilirken, açılaak yeni şubelerle MÜSİAD’ın Hollanda’da daha aktif hale geleceği vurgulandı.

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