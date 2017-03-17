MÜSİAD’ın Münih şubesi başkanlığına Nebi Alp seçildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Münih şubesi olağanüstü genel kurulu yapıldı. Genel kurulda yapılan oylama sonucu Nebi Alp, Münih Şube Başkanı oldu.

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MÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Münih şubesi genel kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Mesut Koç, 3’üncü dönem MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Bolat, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam, Yönetim Kurulu Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam ve Avrupa şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan oylama sonucu Nebi Alp, Münih Şube Başkanı oldu.

Genel kurulun ardından, Avrupa Başkanlar Toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni dönem stratejileri konuşuldu ve yol haritası belirlendi. Ayrıca, Almanya’da gerçekleşen seçimlerin sonuçları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Almanya’nın, MÜSİAD için çok özel bir ülke ve 1993 yılında ilk şubelerini açtıkları ülke olduğunu belirterek, dışa açılma stratejilerinin Almanya’da başladığını, şube sayılarının ülkede 11’e ulaştığını aktardı.

Münih’in dünya ticareti açısından önemine dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:

“Münih, Almanya’nın en zengin şehri. 1,5 milyon nüfuslu kentte Türklerin sayısı bugün 80 bin dolayında. Yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’yla ilişkilerimizi daha ileri taşımak ve buradaki Türk vatandaşlarının ticari varlığını artırmak için MÜSİAD olarak biz de üzerimize düşen görevi üstlenmeye hazırız. Almanya teşkilatı olarak, bu konuda gereken tüm desteği vermeliyiz ve çalışmalarımızı bu yönde hızlandırmalıyız.

Yurt dışında var olma stratejimizin aslı şudur; ülkemizle, gittiğimiz ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar için iş ortaklıklarına zemin hazırlamak… Geçen 24 yıl içerisinde, dünya çapında teşkilat yaygınlığımız, varlık gösterdiğimiz ülkelerle ticaret ortaklıklarımızın geldiği nokta, bu amacımıza sadık kaldığımızın en güzel göstergesidir.”

– “Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firma sayısı bugün 6 bin 846’ya yükseldi”

Abdurrahman Kaan, Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ticari partneri olduğunu belirterek, 2016 yılında Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının 14 milyar düzeyinde gerçekleştiğini, 2002-2016 döneminde Türkiye’den Almanya’ya yapılan doğrudan yatırım tutarının yaklaşık 2,1 milyar dolarken, aynı dönemde Almanya’dan Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımın yaklaşık 9,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firma sayısının bugün 6 bin 846’ya yükseldiğini aktaran Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dolayısıyla Almanya, Türkiye için önemli. Fakat Türkiye de Almanya için oldukça önemli ve kıymetli bir ülke. Rakamlar bir yana, stratejik dostluğumuz da kadimdir. Öncesinde işçi vasfı olarak buraya gelen vatandaşlarımız, Almanya’yı ikinci vatanları olarak gördüler ve bir süre sonra ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan bir sistem oluşturdular. Bu katkı giderek bilimsel, akademik, siyasi alanlarda da kendini gösterdi.

Ticaret, siyasetten bağımsız işleyebilen bir mekanizma değildir. Bilindiği gibi, Almanya seçimlerden çok parçalı ve karmaşık bir parlamento yapısı ile çıktı. Bu durum elbette ve dilerim ki Almanya’nın makroekonomi politikasına ve temel ticari dinamiklerine yansımayacaktır.”

AA