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Avrupa'nın Güçlü Medyası

NN ile Vodafone’dan ortak ‘ kontörlü ‘ araba sigortası

Hollanda’da Nationale Nederlanden ile Vodafone firması ortak bir çalışma ile kontörlü araba sigortası dönemini başlatıyor. Telefon hattınıza kontör (bundel) yükler gibi sigortanızı da bittikçe yükleyebileceksiniz.

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NN ile Vodafone’dan ortak ‘ kontörlü ‘ araba sigortası

Foto: Youtube

Kontörlü araba sigortası projesinin Hollanda’da ilk olduğu belirtilirken, 1000 km için araba sigortası kontörü yapılabildiği ve bu mesafenin tüketildiğinde tekrar yenisinin alınabildiği bildirildi.

Bundelz adı verilen bu uygulamanın her bin km’de WA sigortası 50 ve WA kasko sigortası ise 70 euro. Kontörün takip edilmesinin aracın OBD soketine akıllı kablo takılarak mümkün olduğu aktarılıyor. Vodafone ve NN buradan alınan bilgilerin sadece analiz için kullanılacağını belirtiyor.

Kontörlü sigorta uygulamasının ilk aşamada 50 kişi daha sonra bin kişi ile Temmuz 2018 yılına kadar test edileceği açıklandı.

SONHABER.EU

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