Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ödenek alan ailelerde yetişen çocuk sayısı arttı

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan verilerde, Hollanda’da her yıl ödenek alan ailelerde yetişen çocukların sayısında ciddi artış yaşandığı yer alıyor.

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Ödenek alan ailelerde yetişen çocuk sayısı arttı

CBS, 2012 yılından bu yana ödenekli ailelerde yetişen çocuk sayısında her yıl artış yaşandığına dikkat çekerek, 2016 yılında bu sayının 4400 artarak 114 bine ulaştığını belirtti. Verilerin üç yıldan fazla ödenek alan aileleri kapsadığı bildirildi.

Ödenek alan ailelerde yetişen çocukların üçte ikisinin yabancı kökenli olduğu aktarılırken, özellikle Suriye ve Eritreli aileler dikkat çekiyor. Somali ve Afgan kökenli vatandaşlar arasında ödenek alanların sayısında düşüş yaşandığı belirtiliyor.

SONHABER.EU

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