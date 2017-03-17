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Ödeneklerle ilgili yeni uygulamaya izin çıktı

Hollanda’da Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Jetta Klijnsma’nın onay vermesinin ardından beş belediye ödenek kurallarıyla ilgili yapacakları yenilikleri hayata geçirecek.

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Ödeneklerle ilgili yeni uygulamaya izin çıktı

Ödenek alan kişilerin bir an önce iş hayatına dönmesi için başlatılan çalışmaların ilk deneme aşamasında Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg ve Deventer belediyelerine görev verildi.

Bu beş belediyenin ödenek kurallarında yapılacak değişikliklerle çeşitli ödenek gruplarında bulunan kişilerin iş hayatına dönmesi için çaba sarfedecek. Ödenek alan kişilere yasal olarak izin verilen ekstra kazançların sınırlamasının kesinti yapılmadan yükseltilebileceği, devletin zorunlu kıldığı iş başvuruları gibi kuralların da yumuşatılabileceği belirtiliyor.

Ödenek alan kişilerin aynı zamanda daha hızlı ve kolay bir şekilde iş hayatına dönmeleri için uzmanlar tarafından bilgilendirilip yönlendirileceği bildiriliyor.

Alınan bilgilere göre listede yer alan belediyelerin ödenek şartlarıyla ilgili test aşaması başarı ile tamamlandığı takdirde diğer belediyelere de izin verileceği aktarılıyor.

SONHABER.EU

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