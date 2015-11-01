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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Online alışveriş daha hesaplı

Hollanda Merkez Bankası DNB tarafından yapılan araştırmada online satın alınan ürünlerin daha ucuz olduğu saptandı.

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Online alışveriş daha hesaplı

De Nederlandsche Bank (DNB), mağazalara göre online alışveriş sitelerinin daha uygun fiyattan ürünleri satışa sunduğunu ve tüketicilerin bu sayede yıllık ortalama yüzde 6,5 daha ucuz alışveriş yapabildiğini belirtti.

İnternetten alışveriş yapmanın en önemli avantajlarından birinin kolayca fiyat karşılaştırması yapılabildiği ve bu nedenle online alışveriş siteleri arasında rekabetin artarak fiyatlara yansıdığı aktarıldı. Aynı zamanda mağazalarda personel, kira gibi ekstra masrafların olmasından dolayı bu durumun da ürün fiyatlarına olumsuz yansıdığı ve online alışveriş mağazalarıda bu unsurların daha hesaplı olmasından dolayı ürünleri daha ucuza satışa sunabildikleri bildirildi.

SONHABER.EU

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