Otomobil devi satılıyor

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ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors, Avrupa operasyonu Opel’i rakibi PSA Peugeot Citroen’e satmak için görüşmeler yapıyor.

Opel, yıllardan bu yana zarar ediyor. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre taraflar arasında bir anlaşma önümüzdeki günlerde açıklanabilir.

Peugeot ve Opel yıllardan bu yana bazı modelleri ortaklaşa üretiyorlar.

HABER7