Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Otomobil devi satılıyor

Peugeot, General Motors’un Avrupa operasyonu Opel’i satın almak için görüşüyor.

A+A-

Otomobil devi satılıyor

ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors, Avrupa operasyonu Opel’i rakibi PSA Peugeot Citroen’e satmak için görüşmeler yapıyor.

Opel, yıllardan bu yana zarar ediyor. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre taraflar arasında bir anlaşma önümüzdeki günlerde açıklanabilir.

Peugeot ve Opel yıllardan bu yana bazı modelleri ortaklaşa üretiyorlar.

HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İstihdam son beş yılın en iyi seviyesinde İstihdam son beş yılın en iyi seviyesind...

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan rakamlara göre Hollanda'da geçtiğimiz yıl istihdam oranı son beş yılın en iyi seviye...

Hollanda ekonomisi son 9 yılın zirvesinde Hollanda ekonomisi son 9 yılın zirvesind...

Hollanda'da 2008 yılında başlayan ekonomik krizin geride kaldığı, son 9 yılın en yüksek büyüme oranına ulaşıldığı belirtildi....

BMW Çin’deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak BMW Çin’deki 41 bin 685 aracını ge...

BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da siyasi partiler anayasayı çiğniyor Hollanda’da siyasi ...

Yapılan araştırma sonucuna göre Hollandalı siyasiler anayasa...

Sınırdışı edilecek Türk vatandaşı için veliler seferber oldu Sınırdışı edilecek Türk v...

Anaokulda öğrenim gören küçük Berat’ın babasının sınır dışı ...

Türkler ve Faslılar kendilerini Hollanda’ya ait hissetmiyor Türkler ve Faslılar kendi...

Sosyal Kültürel Planlama Bürosu SCP tarafından yapılan araşt...

Breda’da el bombası paniği Breda’da el bombası...

Hollanda'nın Breda kentinde bulunan Esser sokağında polisin ...

‘ Kes kaç ‘ çılgınlığında ilk tutuklama ‘ Kes kaç ‘ ç...

Hollanda'da kadınlara gizlice yaklaşıp saçlarından bir tutam...

İstihdam son beş yılın en iyi seviyesinde İstihdam son beş yılın en...

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan rakamlara...

Cengiz Gürz, bu kez umutlu… Cengiz Gürz, bu kez umutl...

Hollanda'nın IJmuiden kentinde 2 Temmuz 2011 günü gözaltına ...

Gıda zehirlenmesine yol açan bakteri kansere karşı etkili Gıda zehirlenmesine yol a...

Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insa...

Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor Az yemek yaşlanma sürecin...

Bilim adamları, kalori tüketimini azaltmanın hücrede yaşlanm...

Ortaköy saldırısının planlayıcısı yakalandı Ortaköy saldırısının plan...

Ortaköy'deki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu be...

VIDEO GALERİ