Otoparklarda kargo servisi başlıyor

Hollanda’da vatandaşlar bundan böyle belediyeye ait şehir otoparklarında kargolarını teslim alabilecekler.

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Rotterdam belediyesi ile De Buren firmasının ortak başlatacağı yeni uygulamada Boompjes ve Schouwburgplein’da bulunan belediyeye ait otoparklarda insansız kargo teslim servisleri olacağı duyuruldu.

Kargo teslimatı için verilen kod ile kişiler yayaların giriş yaptığı yerden otoparklara girebilecek ve aynı kod ile kargonun bulunduğu kasa dolapların kapağını açabilecek.

Bir diğer yeni uygulama ise alışveriş yapmayı seven vatandaşlar için tasarlanmış. Elleri dolu olan vatandaşların yaptığı alışveriş yine aynı otoparklarda bulunan kasa dolaplarına emanet edilmek üzere gönderilebilecek. Bu sayede kişilerin rahat rahat alışverişine devam edebileceği belirtiliyor.

Her iki servis için de ücret konusunda henüz bilgi verilmediği aktarıldı.

SONHABER.EU