Park cezası 50 euroya çıkıyor

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun doğruladığı yeni otopark tarifesinde, cezayı 72 saat içinde ödeyenlere ise indirim uygulanacak. Bu durumda cezanın tutarı, I’inci bölgede 35, II’inci bölgede ise 24,50 Euro olacak.

6 saatlik park ücreti 50 Euro

Cezalara yüzde yüz zam yapıldığı Paris’te otopark ücretleri de zamdan nasibini alacak. Şimdilik en fazla 2 saatlik alınabilen park fişi, gelecek yıldan itibaren 6 saat olarak alınabilecek. Ancak fiyatlar el yakacak. Ancak aracına 4 saatlik park fişi almak isteyenler 26, 6 saatlik fiş için ise 50 Euro ödemek zorunda kalacaklar.

Kontroller sıklaştırılıyor

Yeni dönemde kontrolcülerin sayısının da artırılacağı duyuruldu.

Fransa genelinde halen park ücretini ödemeyenlerler için belirlenen ceza tutarı 17 Euro. Bu cezanın belirli sürede ödenmemesi durumunda cezanın zamlı hali ise 35 Euro.

KAYNAK ARTI33.COM