Pastırma, sucuk, mantı AB’li oldu

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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada pastırma, sucuk ve mantının Avrupa’da da tanınması için AB Komisyonu’na yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Hiçyılmaz açıklamasında, ” Kayseri Ticaret Odası olarak ürünlerimizle ilgili Türkiye’de yazılım çalışması da gerçekleştirdiklerini; bu yazılım sayesinde ürünlerin üstüne yapıştırılan barkod, cep telefonlarına okuturularak, ürünlerin içinde hangi maddeler bulunduğunun öğrenilebildiğini kaydettiği sözlerinde; “Yaklaşık 2 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. AB’nin bu ürünlerimizi tescil edilmeye layık görmesi bizi mutlu etti.

Türkiye’nin AB komisyonunda tescil görmüş iki ürünü var. Bunlardan biri Gaziantep Baklavası, ikincisi ise Aydın yemişi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu sayının çok az olduğunu düşünüyoruz. Pastırma, sucuk ve mantı lezzetleri bakımından dünyada gerçekten çok ünlüyüz. Bu ürünlerimizin AB Komisyonu tarafından tescil edilmesi, Avrupa’nın muhtelif yerlerinde daha rahat satılmasını sağlayacaktır” dedi.

Haberin Kayseri’de duyulması Kayseri esnafının yüzünü güldürürken, büyük bir sevinç ve memnunlukla karşılandı.

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